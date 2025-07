ETV Bharat / bharat

എണ്‍പതു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എട്ടുവയസുകാരനെ കൊന്നു, മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം - ABHAY PRATAP KIDNAPPING

Class 1 student, Abhay Pratap, was kidnapped from the Fatehabad police station area of Agra on April 30, with abductors then demanding a ransom of Rs 80 lakh through several letters ( Special Arrangement )