ETV Bharat / bharat

4 പേര്‍ക്ക് കീര്‍ത്തിചക്ര; 15 പേര്‍ക്ക് വീര്‍ചക്ര; രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു - PRESIDENT MEDAL ANNOUNCED

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചവര്‍ക്ക് ആദരം.

PRESIDENT MEDAL ANNOUNCED PRESIDENT DROUPADI MURMU 79TH INDEPENDENCE DAY സൈനിക മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു
President Droupadi Murmu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 8:53 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 127 സൈനികരെയാണ് ഇത്തവണ രാജ്യം ആദരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുണ്ടായ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച സൈനികര്‍ക്ക് മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാല്‌ പേര്‍ക്ക് കീര്‍ത്തിചക്ര പുരസ്‌കാരവും 15 പേര്‍ക്ക് വീര്‍ചക്ര പുരസ്‌കാരവും 16 പേര്‍ക്ക് ശൗര്യചക്ര പുരസ്‌കാരവും നല്‍കി ആദരിക്കും. കൂടാതെ 58 പേര്‍ക്ക് ധീരതയ്‌ക്കുള്ള സേനാ മെഡലും 26 പേര്‍ക്ക് വായുസേന മെഡലും 9 പേര്‍ക്ക് ഉദ്ദം യുദ്ധ് സേവാ മെഡലും നല്‍കും. ധീരതയ്‌ക്കുള്ള നാവിക സേവാ മെഡല്‍ മലയാളി നാവികസേന കമാന്‍ഡര്‍ വിവേക് കുര്യാക്കേസിനും യുദ്ധസേവ മെഡല്‍ മലയാളി തന്നെയായ വൈസ് അഡ്‌മിറല്‍ എഎന്‍ പ്രമോദിനും നല്‍കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീര്‍ചക്ര പുരസ്‌കാരം നല്‍കുക ബിഎസ്‌എഫിലെ 2 പേര്‍ക്കാണ്. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യോമസേനയിലെ ഉദ്യേഗസ്ഥരായ എയര്‍ വൈസ് മാര്‍ഷല്‍ ജോസഫ് സ്വാരസ്, എവിഎം പ്രജ്വല്‍ സിങ്, എയര്‍ കമാന്‍ഡര്‍ അശോക്‌ രാജ്‌ താക്കൂര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് യുദ്ധസേവ മെഡലുകള്‍ നല്‍കുക. ഇതിന് പുറമെ ഓപ്പറേഷനില്‍ പങ്കെടുത്ത 13 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും യുദ്ധ സേവ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കും. 9 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്‍ക്കാണ് ഇത്തവണ വീര്‍ചക്ര സമ്മാനിക്കുക. കരസേനയിലെ 2 പേര്‍ക്ക് സര്‍വോത്തം യുദ്ധസേവാ മെഡലും 4 പേര്‍ക്ക് കീര്‍ത്തിചക്ര പുരസ്‌കാരവും ലഭിക്കും.

Also Read: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ പങ്കെടുത്ത പൈലറ്റുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം

ന്യൂഡല്‍ഹി: 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 127 സൈനികരെയാണ് ഇത്തവണ രാജ്യം ആദരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുണ്ടായ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച സൈനികര്‍ക്ക് മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാല്‌ പേര്‍ക്ക് കീര്‍ത്തിചക്ര പുരസ്‌കാരവും 15 പേര്‍ക്ക് വീര്‍ചക്ര പുരസ്‌കാരവും 16 പേര്‍ക്ക് ശൗര്യചക്ര പുരസ്‌കാരവും നല്‍കി ആദരിക്കും. കൂടാതെ 58 പേര്‍ക്ക് ധീരതയ്‌ക്കുള്ള സേനാ മെഡലും 26 പേര്‍ക്ക് വായുസേന മെഡലും 9 പേര്‍ക്ക് ഉദ്ദം യുദ്ധ് സേവാ മെഡലും നല്‍കും. ധീരതയ്‌ക്കുള്ള നാവിക സേവാ മെഡല്‍ മലയാളി നാവികസേന കമാന്‍ഡര്‍ വിവേക് കുര്യാക്കേസിനും യുദ്ധസേവ മെഡല്‍ മലയാളി തന്നെയായ വൈസ് അഡ്‌മിറല്‍ എഎന്‍ പ്രമോദിനും നല്‍കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീര്‍ചക്ര പുരസ്‌കാരം നല്‍കുക ബിഎസ്‌എഫിലെ 2 പേര്‍ക്കാണ്. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യോമസേനയിലെ ഉദ്യേഗസ്ഥരായ എയര്‍ വൈസ് മാര്‍ഷല്‍ ജോസഫ് സ്വാരസ്, എവിഎം പ്രജ്വല്‍ സിങ്, എയര്‍ കമാന്‍ഡര്‍ അശോക്‌ രാജ്‌ താക്കൂര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് യുദ്ധസേവ മെഡലുകള്‍ നല്‍കുക. ഇതിന് പുറമെ ഓപ്പറേഷനില്‍ പങ്കെടുത്ത 13 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും യുദ്ധ സേവ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കും. 9 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്‍ക്കാണ് ഇത്തവണ വീര്‍ചക്ര സമ്മാനിക്കുക. കരസേനയിലെ 2 പേര്‍ക്ക് സര്‍വോത്തം യുദ്ധസേവാ മെഡലും 4 പേര്‍ക്ക് കീര്‍ത്തിചക്ര പുരസ്‌കാരവും ലഭിക്കും.

Also Read: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ പങ്കെടുത്ത പൈലറ്റുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT MEDAL ANNOUNCEDPRESIDENT DROUPADI MURMU79TH INDEPENDENCE DAYസൈനിക മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുPRESIDENT MEDAL ANNOUNCED

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.