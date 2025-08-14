ന്യൂഡല്ഹി: 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 127 സൈനികരെയാണ് ഇത്തവണ രാജ്യം ആദരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുണ്ടായ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച സൈനികര്ക്ക് മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നാല് പേര്ക്ക് കീര്ത്തിചക്ര പുരസ്കാരവും 15 പേര്ക്ക് വീര്ചക്ര പുരസ്കാരവും 16 പേര്ക്ക് ശൗര്യചക്ര പുരസ്കാരവും നല്കി ആദരിക്കും. കൂടാതെ 58 പേര്ക്ക് ധീരതയ്ക്കുള്ള സേനാ മെഡലും 26 പേര്ക്ക് വായുസേന മെഡലും 9 പേര്ക്ക് ഉദ്ദം യുദ്ധ് സേവാ മെഡലും നല്കും. ധീരതയ്ക്കുള്ള നാവിക സേവാ മെഡല് മലയാളി നാവികസേന കമാന്ഡര് വിവേക് കുര്യാക്കേസിനും യുദ്ധസേവ മെഡല് മലയാളി തന്നെയായ വൈസ് അഡ്മിറല് എഎന് പ്രമോദിനും നല്കും.
വീര്ചക്ര പുരസ്കാരം നല്കുക ബിഎസ്എഫിലെ 2 പേര്ക്കാണ്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യോമസേനയിലെ ഉദ്യേഗസ്ഥരായ എയര് വൈസ് മാര്ഷല് ജോസഫ് സ്വാരസ്, എവിഎം പ്രജ്വല് സിങ്, എയര് കമാന്ഡര് അശോക് രാജ് താക്കൂര് എന്നിവര്ക്കാണ് യുദ്ധസേവ മെഡലുകള് നല്കുക. ഇതിന് പുറമെ ഓപ്പറേഷനില് പങ്കെടുത്ത 13 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്ക്കും യുദ്ധ സേവ പുരസ്കാരം ലഭിക്കും. 9 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്ക്കാണ് ഇത്തവണ വീര്ചക്ര സമ്മാനിക്കുക. കരസേനയിലെ 2 പേര്ക്ക് സര്വോത്തം യുദ്ധസേവാ മെഡലും 4 പേര്ക്ക് കീര്ത്തിചക്ര പുരസ്കാരവും ലഭിക്കും.
