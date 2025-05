ETV Bharat / bharat

ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ, കഴിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ; 70 കാരിയുടെ ഏകാന്തവാസം ഈ വീട്ടിൽ - A HOUSE SPLIT BETWEEN TWO STATES

Maganiben's house which split between Gujarat and Maharashtra ( ETV Bharat )