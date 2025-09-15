വൈകുന്നേരം മുതല് പുലരും വരെ നഗ്നതാ പാര്ട്ടി, പ്രവേശന ഫീസ് 40,000; സംഘാടകരെ കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്
പാര്ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ മാസം അവസാനം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് പേര് അറസ്റ്റില്.
Published : September 15, 2025 at 2:49 PM IST
റായ്പൂര്: നഗ്നത പാര്ട്ടി നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓണ്ലൈന് വഴി ക്ഷണക്കത്ത് നല്കിയ സംഭവത്തില് സംഘാടകര് ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് പേര് അറസ്റ്റില്. ഈ മാസം അവസാനം റായ്പൂരില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നഗ്നത പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്.
സെപ്റ്റംബര് 21 ന് റായ്പൂരില് നടത്താനിരുന്ന നഗ്നിത പാര്ട്ടി നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓണ്ലൈന് വഴി ക്ഷണക്കത്ത് നല്കിയ സംഭവത്തില് ഛത്തീസ്ഗഢ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. സംഘാടകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഏഴ് പേരെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സംഘാടകര്, സ്പോണ്സര്മാര്, ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചവര് എന്നിവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയെടുക്കാന് വനിതാ കമ്മീഷന് ചെയര്പേഴ്സണ് കിരണ്മയി നായക് റായ്പൂര് പൊലീസിന് നിര്ദേശം നല്കി.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നഗ്നത പാർട്ടി ക്ഷണക്കത്തിൽ തെലിബന്ധ പോലീസും സൈബർ പോലീസും നടപടിയെടുക്കുകയും ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റായ്പൂര് എസ്പി ലാൽ ഉമേദ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.
റായ്പൂരില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നഗ്നത പാര്ട്ടിയെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റര് പങ്കിട്ടിരുന്നു. 40,000 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. വൈകുന്നേരം നാലുമണി മുതല് രാത്രി വൈകുവോളം വരെ പാര്ട്ടി നടത്താന് സംഘാടകര് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
- സംഭവം വിവാദമായത്
ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതോടെ വിവാദ പോസ്റ്ററുകൾ ഉടൻ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറി. ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, "ഹോട്ടലുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടികൾ, അശ്ലീല പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്" എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വക്താവ് ധനഞ്ജയ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റിലായവരിൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘാടകരായ സന്തോഷ് ജെവാനി, അജയ് മഹാപത്ര, എസ്എസ് ഫാംസ് ഹൗസ് ഉടമ സന്തോഷ് ഗുപ്ത, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോട്ടർ അവ്നിഷ് ഗാംഗ്വാനി, ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോട്ടർമാരായ ജെയിംസ് ബാക്ക്, ദീപക് സിംഗ്, ദേവേന്ദ്ര കുമാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സമൂഹത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണം
അതേസമയം, കേസ് റായ്പൂര് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും സൈബർ സെൽ മേധാവിയും നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ നായക് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടും അവസാന പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ദൈനംദിന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനും എതിരാണെന്ന് നായക് പറഞ്ഞു. കുറ്റവാളികളെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട അവസാനത്തെ വ്യക്തിക്കെതിരെ പോലും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"ഇത് ഒരു മ്ലേച്ഛമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. സ്ത്രീകളെ നഗ്നരെന്ന് വിളിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ബുദ്ധികേന്ദ്രമുണ്ടാകും. മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലും ആവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്," അവർ പറഞ്ഞു.
