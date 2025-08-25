ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ എസ്‌ഐആറിനെതിരെ ഒരു പാർട്ടി മാത്രം പത്ത് അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും പ്രകടിപ്പിച്ചു; ഏഴ് ദിവസം ഇനിയുമുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ - OBJECTION OVER BIHAR SIR

ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കേ ഇതുവരെ പത്ത് അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി

BIHAR SIR BIHAR VOTERS LIST ELECTION COMMISSION SPECIAL INTENSIVE REVISION
representational image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2025 at 6:28 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാർ എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കാൻ ഏഴു ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തിങ്കളാഴ്‌ച അറിയിച്ചു. സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ പാർട്ടി ഇതുവരെ പത്ത് അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനർഹരായവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി 1,40,931 അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇതുവരെ 14,374 അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇസിഐ തീർപ്പാക്കി. 18 വയസ് തികഞ്ഞ 3,79,692 പുതിയ വോട്ടർമാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിലുള്ള വോട്ടർമാരെ ഇലക്‌ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർക്ക് (ഇആർഒ) ഒരു പേരും അനുവാദമില്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്‌റ്റ് ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പേരുകളുടെ പട്ടിക കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിഇഒ/ ഡിഎം മാരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും സിഇഒ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഇപിഐസി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തിരയാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാർക്ക് അവരുടെ ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചും പരാതികളും അവകാശ വാദങ്ങളും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യക്തികൾക്കും പാർട്ടികൾക്കും അവരുടെ 1,60,813 ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്‍റുമാർക്കും (BLA) പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ലെയിമുകൾ ( ഫോം 6 ) പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ( ഫോം 7 ) സ്വീകരിക്കാനും അവ സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നിർദ്ദിഷ്‌ട ഫോമുകളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത പൊതുവായ പരാതികളും എതിർപ്പുകളും കണക്കാക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

ബിഹാറിൽ എസ്‌ഐആർ പരിശോധന ജൂൺ 24- ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ അയോഗ്യരാണെന്നും ഓഗസ്‌റ്റ് 1-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി.

