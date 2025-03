ETV Bharat / bharat

നക്‌സല്‍ പാത വിട്ട് ഇനി കുടുംബത്തിനൊപ്പം സമാധാനപരമായ ജീവിതം; 64 മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ പൊലീസിന് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങി - 64 MAOISTS SURRENDER IN TELANGANA

64 Members belonging to the banned CPI (Maoist) party surrendered before the IGP Multi-Zone -1 & Bhadradri Kothagudem Police ( @telangana police X )