ഈ ഏകലവ്യ വിദ്യാലയം ജെഇഇ നീറ്റ് മോഹികളുടെ സ്വപ്‌ന കേന്ദ്രം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്കുറി നീറ്റ് യോഗ്യത നേടിയത് 57 ആദിവാസിക്കുട്ടികള്‍, അറിയണോ ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് - EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL

Published : July 5, 2025 at 10:21 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:49 AM IST

Eklavya Model Residential School (ETV Bharat) ഒഡിഷ(114), ഛത്തീസ്‌ഗഡ്‌(75), മധ്യപ്രദേശ്(71) തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഏകലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. താമിയ(ഛിന്ദ്‌വാര) ഏകലവ്യ മോഡല്‍ വിദ്യാലയം ഇക്കുറി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായ നാല് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെങ്കിലും ഈ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് ജെഇഇ പാസാകാനായി. ആദിവാസി കുട്ടികള്‍ക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കാന്‍ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് സാധിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നേട്ടം കൂടുതല്‍ ആദിവാസി കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുമെന്നും വിദ്യാലത്തിന്‍റെ പ്രിന്‍സിപ്പാളായ രാജേഷ് കുശ്‌വാഹ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഭോപ്പാലില്‍ നിന്ന് 170 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് താമിയ ഏകലവ്യ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആറ് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസു വരെ ഇവിടെ 466 കുട്ടികള്‍ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കുറി ഇവിടെ പത്താംക്ലാസില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം രേഖപ്പെടുത്തി. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ വിജയശതമാനം 96 ആയിരുന്നുവെന്നും കുശ്‌വാഹ വ്യക്തമാക്കി. ഏകലവ്യ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ആവേശം സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം മൂലം രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു തന്നെ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ് ഏഴാം ക്ലാസുകാരനായ അമന്‍ പണ്ട്രാം. തനിക്ക് ഒരു ഡോക്‌ടര്‍ ആകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് തന്‍റെ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി ജനവിഭാഗത്തെ സേവിക്കണമന്നും അവന്‍ പറയുന്നു. ഇവന്‍റെ കൂട്ടുകാരായ ഗിരീഷ് റൗത്തിയ, സൂരജ്, ശാന്തകുമാരി, ശൈലകുമാരി തുടങ്ങി ഈ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികള്‍ ഡോക്‌ടറാകണമെന്ന ആഗ്രഹം പങ്കുവച്ചു. തനിക്ക് സമൂഹത്തെ സേവിക്കണമെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഉള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്‌ടറാകാന്‍ താന്‍ കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുമെന്നും ഏഴാംക്ലാസുകാരനായ സൂരജ് പറയുന്നു. ഏകലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പതിനഞ്ച് ഏക്കര്‍ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കണം. ഗുണമേന്‍മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കണം. കായികം അടക്കമുള്ള പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമൊരുക്കണം. 728 ഏകലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഏഴെണ്ണത്തിന് നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട സംസ്‌ഥാനങ്ങള്‍ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഏകലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് മികച്ച ക്ലാസ്‌മുറികളും, ശാസ്‌ത്ര -കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകളും, വായനശാലകളും, ഡിജിറ്റല്‍ പഠന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പട്ടികവര്‍ഗകാര്യ സഹമന്ത്രി ദുര്‍ഗാദാസ് ഉയ്‌കെയ് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റലുകളും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. കായിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റ് പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവും തൊഴില്‍ പരിശീലനവും അടക്കം മൊത്തത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ട പഠനമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍മാര്‍, അധ്യാപകര്‍, ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് നിരന്തര പരിശീലനങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്‍സിഇആര്‍ടി, എന്‍ഐഇപിഎ, സിബിഎസ്‌ഇ തുടങ്ങിയവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. പഠന നിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാനായി ജെഇഇ, നീറ്റ് തടങ്ങിയവയ്ക്ക് പരിശീലനവും നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മൂല്യാധിഷ്‌ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തൊഴില്‍ മാര്‍ഗദര്‍ശന പരിപാടികളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക് മികച്ച തൊഴില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഠനാവസരങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ജയകര്‍ ബഹിരകാശ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞ് മനസുകളില്‍ ബഹിരാകാശ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ വിത്ത് പാകാനും ബഹിരാകാശ രംഗത്തോടുള്ള താത്‌പര്യം വളര്‍ത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്. ബഹിരാകാശ ശാസ്‌ത്രത്തിലും സാങ്കേതികതയിലും വര്‍ ഭാവി തൊഴില്‍ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. 2019 ല്‍ പട്ടിക വര്‍ഗ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സൊസൈറ്റി (എന്‍ഇഎസ്‌ടിഎസ്- നെസ്‌റ്റ്‌സ്) സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. പട്ടികവര്‍ഗ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകലവ്യ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയുമാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. 2023-24 വര്‍ഷത്തില്‍ നെസ്റ്റ്സ് വഴി 2,44,624.32 രൂപ ചെലവിട്ടു. 2024-25ല്‍ ഇത് 4,74,892.00 രൂപ ആയിരുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നെസ്റ്റ്സ് 7338.36 കോടി രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

