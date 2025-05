ETV Bharat / bharat

50,000 കിലോമീറ്റർ, 4 ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, 3 സമുദ്രങ്ങൾ; മാരത്തോൺ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി നാവികസേന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ - NAVIKA SAGAR PARIKRAMA II

Lieutenant Commander Roopa A (left) and Lieutenant Commander Dilna K will arrive in Goa today ( Indian Navy )