ന്യൂഡല്ഹി: പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ പ്രയോഗിച്ച അമ്പതില് താഴെ ആയുധങ്ങള് സംഘർഷങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കാന് പാകിസ്ഥാനെ നിര്ബന്ധമാക്കിയെന്ന് എയര് മാര്ഷല് നർമ്മദേശ്വർ തിവാരി വെളിപ്പെടുത്തി. എൻഡിടിവി പ്രതിരോധ ഉച്ചകോടിയിൽ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കറിച്ച് വിവരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മെയ് 9 നും 10 നും ഇടയിലുള്ള രാത്രിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന് മേൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം നേടാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
"50-ൽ താഴെ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമായിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല", നർമ്മദേശ്വർ തിവാരി പറഞ്ഞു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി മെയ് 7 ന് പാക്കിസ്ഥാന് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചു.
ആക്രമണങ്ങൾ നാല് ദിവസത്തെ തീവ്രമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് കാരണമായി. മെയ് 10 ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സൈനിക നടപടികൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയിൽ എത്തി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് വിശദീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 22 ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ചില വ്യക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
പാക്കിസ്ഥാനുമായി സംഘര്ഷങ്ങള് വഷളാക്കാന് ഇന്ത്യ തയ്യാറല്ലെന്ന് എയർ മാർഷൽ തിവാരി പറഞ്ഞു. "പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത്. എന്നാൽ മെയ് 9-10 രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ചു. ചില പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് 1971 ലെ യുദ്ധത്തിൽ പോലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്രയും വ്യാപതിയിലാണ് ഞങ്ങള് അവര്ക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തിയത്. ഇന്ത്യന് വ്യോമസനയുടെ ആക്രമണങ്ങള് അവരുടെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പാകിസ്ഥാന് ശരിയായ സന്ദേശം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ആശയം എന്ന് മുതിർന്ന വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ശത്രു ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്താൻ അത്തരം ദീർഘദൂര വെക്ടറുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടസാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
"ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ലക്ഷ്യവും കൃത്യമായി നിര്വഹിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പൈലറ്റുമാര്ക്ക് മാത്രമല്ല, ആസൂത്രകരുടെയും ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ആളുകള്ക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. ഈ വിജയം മുഴുവൻ ടീമിൻ്റെയും പരിശ്രമമാണ്. കൃത്യമായ ടാർഗെറ്റിംഗ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം വെക്റ്റർ നീളം കൂടുന്തോറും കൊളാറ്ററൽ (നാശം) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൊളാറ്ററൽ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇത് എളുപ്പമുള്ള കളിയല്ല. വ്യോമസേനയുടെ ദൗത്യം പൂർണതയോടെ നിർവഹിച്ചു", എയര് മാര്ശല് വ്യക്താമാക്കി
ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചു. ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങളെന്നും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനോടായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു.
