ETV Bharat / bharat

ഡൽഹിയിൽ അതിശക്തമായ ഉഷ്‌ണ തരംഗം; രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5 മരണം - heat wave in Delhi

Heatwave in Delhi: 5 Dead in 2 Days; Many Admitted With Heatstroke, 12 on Ventilator ( (ANI Photo) )