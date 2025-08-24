ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ 30 മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 12 പേർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസും (ADR) നാഷണൽ ഇലക്ഷൻ വാച്ചും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 40 ശതമാനം പേരും ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ്. 33 ശതമാനം മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഗുരുതര ക്രിമിനല് കേസുകള് നേരിടുന്നുവെന്നും പോൾ റൈറ്റ്സ് ബോഡിയായ എഡിആറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊലപാതകശ്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കൈക്കൂലി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് ഇവര് നേരിടുന്നത്. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 30 ദിവസം ജയിലില് കഴിഞ്ഞാല് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് ബില്ലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ആര്?
തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ക്രിമിനല് കേസുകള് നേരിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി. 89 കേസുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 89 ക്രിമിനൽ കേസുകളിലായി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ 72 ഗുരുതരമായ ഐപിസി കുറ്റങ്ങളും 160 മറ്റ് ഐപിസി കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണമുപയോഗിച്ച് സ്വാധീനം ചെലുത്തൽ, സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 34 കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക
എഡിആർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക ഇതാ :
- രേവന്ത് റെഡ്ഡി, തെലങ്കാന: 89 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ
- എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, തമിഴ്നാട്: 47 ക്രിമിനൽ കേസുകള്
- ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: 19 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ
- സിദ്ധരാമയ്യ, കർണാടക: 13 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ
- ഹേമന്ത് സോറൻ, ജാർഖണ്ഡ്: 5 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ
- ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, മഹാരാഷ്ട്ര: 4 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ
- സുഖ്വീന്ദർ സിങ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്: 4 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ
- പിണറായി വിജയൻ, കേരളം: 2 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ.
- പി.എസ്. തമാങ്, സിക്കിം: 1 ക്രിമിനൽ കേസ്
- ഭഗവത് മാൻ, പഞ്ചാബ്: 1 ക്രിമിനൽ കേസ്
- മോഹൻ ചരൺ മാഞ്ചി, ഒഡീഷ: 1 ക്രിമിനൽ കേസ്
- ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ, രാജസ്ഥാൻ: 1 ക്രിമിനൽ കേസ്
ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് എന്താണ്?
ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിതര സംഘടനയാണ് (എൻജിഒ) അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ). 1999-ൽ അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ (ഐഐഎം) ചില പ്രൊഫസർമാരും പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളും ചേർന്നാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമാക്കുക എന്നതാണ് എഡിആറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കളുടെയും പശ്ചാത്തലം, വരുമാന-ചെലവ്, ക്രിമിനൽ രേഖകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഡിആർ പ്രത്യേക റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു.
Also Read: "ലോകത്ത് വൻ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കാകും, സ്വന്തമായി 6G വികസിപ്പിക്കും", വൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി മോദി