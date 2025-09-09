ETV Bharat / bharat

ആശുപത്രി പരിസരത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പശുവിൻ്റെ വയറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തത് 40 കിലോ പ്ലാസ്‌റ്റിക്

സർക്കാർ ആശുപത്രിയ്‌ക്ക് സമീപത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്‌തത് 40 കിലോ ഭാരമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കൾ.

Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 9, 2025 at 2:40 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: അഞ്ച് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തത് 40 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കൾ. ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയ്‌ക്ക് സമീപം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം 40 കിലോ ഭാരമുള്ള പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾക്ക് സമാനമായ വസ്‌തുക്കള്‍ നീക്കം ചെയ്‌തത്.

വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഈ ദഹിക്കാത്ത വസ്‌തുക്കള്‍ പുറത്തെടുക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നതായി ഗഞ്ചം ചീഫ് ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഓഫിസർ (സിഡിവിഒ) അഞ്ജൻ കുമാർ ദാസ് പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും പശു ഒരു ആഴ്‌ചയോളം ആശുപത്രിയിൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഇവയുടെ കുടലിൽ തടസം സൃഷ്‌ടിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ ഇവ മരണ കാരണമാകും' എന്നും ശസ്ത്രക്രിയ സംഘത്തെ നയിച്ച സത്യ നാരായൺ കർ പറഞ്ഞു.

മലമൂത്ര വിസർജ്ജന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, കുറച്ചുനാളായി പശുവിന് വയർ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസമായി നടത്തിയ ചികിത്സയിൽ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹിൽപട്‌ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പശുവിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയിൽ വയറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കണ്ടെത്തി.

ഇവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023ൽ ആശുപത്രിയിലെ വെറ്റിനറി സർജന്മാർ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. സിൽക്ക് സിറ്റിയിൽ പോളിത്തീൻ, മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം, ഗതാഗതം, നിർമാണം എന്നിവ നിരോധിച്ചിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടുവെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സുധീർ റൗട്ട് പറഞ്ഞു.

പോളിത്തീൻ ഉപയോഗത്തിനെതിരായ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ബെർഹാംപൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

മൃഗങ്ങളെ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു?

കരയിലും കടലിലുമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കൾ ഭക്ഷണമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പക്ഷി മൃഗാദികൾ വിഴുങ്ങുന്നു. ഇത് ഇവയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരിക്കുകൾക്കും കാരണമാവുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്‌ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ഇവയ്‌ക്ക് ശ്വാസംമുട്ടൽ, മുങ്ങിമരണം എന്നിവ സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്ലാസ്‌റ്റിക്കിനിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുന്നതും പതിവാണ്. കടൽ പക്ഷികൾ, തിമിംഗലങ്ങൾ, ആമകൾ, മത്സ്യം തുടങ്ങിയ സമുദ്രജീവികളും മാൻ, ആന തുടങ്ങിയ കര മൃഗങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇരകളാണ്. ഇവ ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിക്കുന്നതോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യുത്‌പാദന ശേഷിയേയും ബാധിക്കുന്നു.

