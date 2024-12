ETV Bharat / bharat

മൂന്ന് ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ വെടി വച്ച് കൊന്നു; സാഹസിക ഓപ്പറേഷനുമായി പഞ്ചാബ്-യുപി പൊലീസ് - 3 KHALISTANI TERRORISTS KILLED

Joint team of Uttar Pradesh and Punjab police involved in the operation ( UP Police )