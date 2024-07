അതിവിചിത്രം! 40 ദിവസത്തിനിടെ യുവാവിന് ഏഴ് തവണ പാമ്പുകടിയേറ്റു, സ്വപ്‌നത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി യുവാവ് - UP YOUTH GETS BITTEN BY SNAKE