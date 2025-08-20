കുളു: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പാൽ പുഴ. ദൃശ്യങ്ങള് വൈറലായതോടെ സത്യകഥ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു നെറ്റിസണ്സ്. എന്നാൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം പശുവിൻ പാല് തന്നെയാണ് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയതെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകള്. ഏകദേശം 2000 ലിറ്റർ പാലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കരാന ഖാദിലെ പുഴയിൽ ഒഴുകിയത്.
സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്, കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും റോഡ് ഗതാഗതം തടസമാവുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചതും പാൽ സംഭരണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇതോടെയാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പാൽ സൊസൈറ്റികളിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് കേട് വന്നത്. ശേഖരിച്ച പാൽ കൃത്യ സമയത്ത് ചില്ലിങ് പ്ലാൻ്റിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് സൊസൈറ്റി തൊഴിലാളികള് പാൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞത്. 2000 ലിറ്റർ പാൽ ഒഴുകിയതോടെ പാൽ പുഴ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായത്.
അതേസമയം വിഷയം ചർച്ചയായതോടെ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇനിമുതൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് പാൽ സംഭരിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് മിൽക്ക് ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ ബുദ്ധി സിങ്ങിൻ്റെ നിർദേശം. എല്ലാ സൊസൈറ്റികളോടും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെട്ടതും റോഡ് ഗതാഗതം താറുമാറായതും പാൽ വിതണവും ശേഖരണവും തടസപ്പെട്ടു. പാൽ കൃത്യസമയത്ത് ചില്ലിങ് പ്ലാൻ്റിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇത് കർഷകരെയും മിൽക്ക് ഫെഡറേഷനെയും നഷ്ടത്തില് ആക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മിൽക്ക് ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ ബുദ്ധി സിങ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.
"സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ കാരണം റോഡുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പാൽ വിതരണവും തടസപ്പെടുന്നു. റോഡ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതിനാൽ പാൽ ചില്ലിങ് പ്ലാൻ്റിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം കർഷകരിൽ നിന്ന് പാൽ സംഭരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് മിൽക്ക് ഫെഡറേഷന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.'' - ബുദ്ധി സിങ് താക്കൂർ വ്യക്തമാക്കി.
ചില്ലിങ് പ്ലാൻ്റായ ഹരിപൂരിലേക്കാണ് സൊസൈറ്റികളിൽ സംഭരിക്കുന്ന പാൽ അയക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി തടസം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അതിനാലാണ് 2000 ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞത്. തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പാലിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുകയും പാൽ കേടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് പാൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം തടസപ്പെട്ട ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായാൽ മാത്രമേ ക്ഷീക കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് പരിഹാരമാവുകയുള്ളൂവെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
