മുംബൈ: നഗരപ്രാന്തത്തിലുണ്ടായ ഉരുള് പൊട്ടലില് രണ്ട് പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായി. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
വിക്രോളിയിലെ വര്ഷനഗര് മേഖലയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ബൃഹത് മുംബൈ മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറഷന് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് മരണങ്ങള് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് മിശ്ര(50), ശാലു മിശ്ര(19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
പുലര്ച്ചെ 2.30ഓടെ കുന്നിന്മുകളില് നിന്ന് മണ്ണും പാറകളും ഒരു കുടിലിന് മുകളിലേക്ക് ഒലിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. കുടിലില് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നാല് പേര്ക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ഉടന് തന്നെ രാജവാഡി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ആരതി മിശ്ര(45) ഋതുരാജ് മിശ്ര(20) എന്നിവരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.
മുംബൈയില് മഴ തുടരുന്നു
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതല് നഗരത്തില് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ചിലയിടങ്ങളില് വീടനകത്തും വെള്ളം കയറിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രം നഗരത്തില് ശരാശരി 99.61 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കിഴക്കന് പ്രദേശങ്ങളില് 142.80 മില്ലിമീറ്റര് മഴ പെയ്തു. നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറന് ഭാഗങ്ങളില് 144.57 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് കിട്ടിയത്
.
🌧️ In Mumbai, between 16th August 2025, 01:00 am to 16th August 2025, 04:00 am (3 hrs), the following locations recorded the highest rainfall ☔— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 16, 2025
(Rainfall in millimetres)
🌆 Western Suburbs -
Marol Fire Station - 207
Nariyalwadi School, Santacruz - 202
Chakala Municipal…
അര്ദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞാണ് മഴയുടെ ശക്തി കൂടിയത്. അന്ധേരി, കുര്ല, ചെമ്പൂര്, തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള് വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. വന്തോതില് വെള്ളക്കെട്ടുമുണ്ട്. റോഡുകളും റെയില്വേ ട്രാക്കുകളുമെല്ലാം മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.
മുംബൈയില് ഇന്ന് റെഡ് അലര്ട്ട്
മുംബൈയില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലും റായ്ഗാഡിലും അതിതീവ്ര മഴ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുംബൈ പൊലീസും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്ല 100, 112, 103 തുടങ്ങിയ നമ്പരുകളില് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെലങ്കാനയിലും കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും
കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവന് തെലങ്കാനയിലും കനത്ത മഴയായിരുന്നു. കുക്കാട്ട്പള്ളിയിലെ ചില മേഖലകളില് മരങ്ങള് കടപുഴകി കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. സെക്കന്തരാബാദ്, തിരുമലഗിരി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ റോഡുകളില് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തില് മിക്കയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. അഴുക്കുചാലുകള് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്.
സുരറാം ജംഗ്ഷനില് മുട്ടോളം വെള്ളമുണ്ട്. ഇത് മൂലം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പോളം നടക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ കനത്ത മഴ കച്ചവടക്കാരെ പച്ചക്കറികളും മറ്റ് അവിടെയുപേക്ഷിച്ച് പോകാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കി.