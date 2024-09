ETV Bharat / bharat

ഗതാഗത സൗകര്യമില്ല; പതിനാറുകാരിയായ ഗോത്രവര്‍ഗ പെണ്‍കുട്ടി നിസ്സഹായമായി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി - TRIBAL GIRL DEATH MAHARASHTRA

Locals carry girl's body in a makeshift stretcher due to lack of road connectivity in Maharashtra ( ETV Bharat )