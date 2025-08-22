ETV Bharat / bharat

തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരന് വന്‍ സംഭാവനയുമായി ഭക്തൻ; സമർപ്പിക്കുന്നത് 140 കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി - 121 KG OF GOLD FOR THIRUPATHI

തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരനെ എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം 120 കിലോഗ്രാം ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചാണ് പൂജ നടത്തുന്നത്. ഈ വഴിപാട് ദർശിക്കാൻ അനേകം ഭക്തജനങ്ങളാണ് ദിവസേന ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.

Tirupati venkateswara Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 6:20 PM IST

അമരാവതി: തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരന് 121 കിലോഗ്രാം സ്വർണം സംഭാവന ചെയ്യാൻ തയാറായി ഭക്തൻ. 140 കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണമാണ് പ്രമുഖ വ്യവസായി കൂടിയായ ഭക്തൻ സമർപിക്കുന്നത് എന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വെളിപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്‌ച നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിലാണ് സംഭാവന വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

പരിപാടിയുടെ വിവരങ്ങളും സംഭാവനയോടുള്ള നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. "പരോപകാരം പരമം ധർമ്മഃ", മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കടമ എന്ന തത്വം ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് അത് സമൂഹത്തിന് പങ്കിടുന്നതിലൂടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

പരിപാടിയിൽ സംഭാവനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചന്ദ്രബാബു പങ്കുവച്ചെങ്കിലും ഭക്തൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. " ഭക്തിയും മനുഷ്യസ്‌നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി ദാനം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇത്തരം ഉദാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനങ്ങൾ (ടിടിഡി) ഏറ്റെടുക്കുന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“തിരുമല ശ്രീവാരിയരുടെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുകയും വലിയ വിജയം നേടുകയും ചെയ്‌തു. അതിൻ്റെ 60 ശതമാനം ഓഹരികൾ മാത്രം വിറ്റുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ₹6,000–7,000 കോടി സമ്പാദിച്ചു. ഈ ഭാഗ്യമെല്ലാം ഭഗവാൻ വെങ്കിടേശ്വരൻ തനിക്ക് നൽകിയതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം 121 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണം ദേവന് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു” മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരനെ എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം 120 കിലോഗ്രാം ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചാണ് വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. ഈ വഴിപാട് ദർശിക്കാനും നടത്താനും അനേകം ഭക്തജനങ്ങളാണ് ദിവസേന ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഈ പതിവ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഭക്തൻ, ആദരസൂചകമായി തുല്യമായ അളവിൽ സ്വർണം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാണ് മുന്നോട്ടുവന്നത്.

ഈ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവൃത്തി ഒരു മികച്ച മാതൃകയായിരിക്കുമെന്നും, സമാനമായ ഉദാരതയും സമർപ്പണവും നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ നിരവധി പേരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

