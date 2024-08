ETV Bharat / bharat

കർഷകർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ സമ്മാനം; പുതിയ 109 വിത്തിനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി പ്രധാനമന്ത്രി - 109 seeds unveiled by PM Modi

By ETV Bharat Kerala Team

As part of Budget announcement, 109 high yielding seeds unveiled by PM Modi ( ETV Bharat )