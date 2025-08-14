ETV Bharat / bharat

ഗർഭിണിയെ പാതിവഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട് 108 ആംബുലൻസ്; പ്രസവവേദനയുമായി യുവതി നടുറോഡിൽ, അന്വേഷണം - TIRUPATI AMBULANCE CASE

ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ 108 ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാർ റോഡിൽ ഇറക്കിവിട്ടതായി പരാതി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുപ്പതി ജില്ലയിലെ രാമചന്ദ്രപുരം മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവം.

Family members of the pregnant woman wait for another vehilcle after being denied service by the ambulance driver (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 9:43 AM IST

ചെന്നൈ: ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ 108 ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാർ റോഡിൽ ഇറക്കിവിട്ടതായി പരാതി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുപ്പതി ജില്ലയിലെ രാമചന്ദ്രപുരം മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവം. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ഉണ്ടായിട്ടും ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാർ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

അനുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ഗോകുലപുരം സ്വദേശി ഭാസ്‌കർ റെഡിയുടെ ഭാര്യ കെ. ശ്രീദേവിക്കാണ് ഈ ദുരനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. രാവിലെ പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ട ശ്രീദേവിയെ തിരുപ്പതിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് കുടുംബം 108 എമർജൻസി സർവീസിനെ വിളിച്ചു. ശ്രീദേവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമാണിത്.

ആദ്യ പ്രസവം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടതിനാൽ ഇത്തവണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം വിശദീകരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 108 ആംബുലൻസ് വിളിക്കുന്നത്. അധികൃതർ അനുമതി നൽകുകയും പ്രാദേശിക ആംബുലൻസ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വേടുകുപ്പത്ത് നിന്ന് വാഹനം അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ശ്രീദേവിയുമായി വാഹനം നെമാലിഗുണ്ടപ്പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഡ്രൈവർക്ക് സൂപ്പർവൈസറുടെ കോള്‍ ലഭിച്ചതായും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചതായും പറഞ്ഞു. വിജനമായ റോഡിൽ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തി. ശ്രീദേവിയെ സർക്കാർ പ്രസവ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.

പ്രസവവേദന രൂക്ഷമായതോടെ കുടുംബം മറ്റൊരു വാഹനം ക്രമീകരിച്ചു. ഒടുവിൽ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തിരുപ്പതിയിലെത്തി. പിന്നീട് ശ്രീദേവി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. 'കൃത്യസമയത്ത് മറ്റൊരു വാഹനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു?' എന്നാണ് ശ്രീദേവിയുടെ കുടുംബം ചോദിക്കുന്നത്.

ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഡ്രൈവറും ഇഎംടിയും ഒരിക്കലും സ്ത്രീയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തതെന്നും സംയുക്ത ചിറ്റൂർ ജില്ലയുടെ 108 സർവീസിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള മോഹൻ ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, കുടുംബം സ്വന്തമായി ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ (ഡിഎംഎച്ച്ഒ) ബാലകൃഷ്‌ണ നായക് വിഷയം അന്വേഷിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

