ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് കീഴടങ്ങിയത് 103 മാവോയിസ്റ്റുകള്; 49 പേര്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് 1.06 കോടിയുടെ പാരിതോഷികം
മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിലെ ഉന്നത നേതാക്കള്, കമാന്ഡര്മാര്, പ്രാദേശിക ഭരണ വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങള് തുടങ്ങി പല നിലയിലുള്ളവരും കീഴടങ്ങിയവരില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
Published : October 2, 2025 at 7:24 PM IST
ബിജാപ്പൂര് (ഛത്തീസ്ഗഢ്): ഛത്തീസ്ഗഢിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തില് വലിയ നേട്ടം. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഇന്ന് 103 മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ബിജാപ്പൂര് ജില്ലയില് പൊലീസിനും അര്ദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങള്ക്കും മുന്നില് കീഴടങ്ങിയത്.
കീഴടങ്ങിയവരില് 49 പേര്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പാരിതോഷികം സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇവര്ക്ക് മാത്രമായി 1.06 കോടി രൂപയുടെ പാരിതോഷികമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിലെ ഉന്നത നേതാക്കള്, കമാന്ഡര്മാര്, പ്രാദേശിക ഭരണ വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങള് തുടങ്ങി പല നിലയിലുള്ളവരും കീഴടങ്ങിയവരില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
'പുനര്ജന്മത്തിലേക്കുള്ള പാത' എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന 'പുന മാര്ഗം' എന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കീഴടങ്ങല് ചടങ്ങ് നടന്നത്. കീഴടങ്ങിയ ഓരോ മാവോയിസ്റ്റിനും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള സഹായമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രകാരം 50,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി. ഡി.ഐ.ജി. കമലോചന് കശ്യപ്, എസ്.പി. ജിതേന്ദ്ര കുമാര് യാദവ് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
മാവോയിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, നിരാശ, സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നത, ഒപ്പം മാന്യമായി ജീവിക്കാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമാധാനത്തോടെ കഴിയാനുമുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ് ഇത്രയും പേര് കീഴടങ്ങാന് കാരണം എന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാന നേതാക്കള് ഏറ്റുമുട്ടലുകളില് കൊല്ലപ്പെടുന്നതും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കുറയുന്നതും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയതായും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുതിയ പൊലീസ് ക്യാമ്പുകള് സ്ഥാപിക്കല്, റോഡുകളും വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങള് എത്തിക്കല് തുടങ്ങി. സര്ക്കാര് പദ്ധതികള് എന്നിവയെല്ലാം മാവോയിസ്റ്റുകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ വര്ഷം ജനുവരി മുതല് ബിജാപ്പൂര് ജില്ലയില് മാത്രം 421 മാവോയിസ്റ്റുകള് അറസ്റ്റിലാകുകയും 410 പേര് കീഴടങ്ങുകയും 137 പേര് ഏറ്റുമുട്ടലില് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷത്തിനിടെ 924 പേര് അറസ്റ്റിലാകുകയും 599 പേര് കീഴടങ്ങുകയും 195 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ വലിയ കീഴടങ്ങല് അക്രമത്തിലൂടെ അധികാരം നേടാന് ശ്രമിച്ച ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരാജയമായിട്ടാണ് അധികൃതര് കാണുന്നത്.
ഈ വര്ഷം മാര്ച്ച് മാസത്തില് തെലങ്കാനയിലെ ഭദ്രാദ്രി കൊത്തഗുഡെം ജില്ലയിൽ നിരോധിത സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) അംഗങ്ങൾ പൊലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്നും തെലങ്കാനയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം (എസിഎം) ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേഡറുകളിൽ പെട്ട 64 മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് നക്സലിസം ഉപേക്ഷിച്ചത്. കീഴടങ്ങിയവരിൽ 48 പുരുഷന്മാരും 16 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടിരുന്നു.
