ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയായ ഷവോമി തങ്ങളുടെ 20,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പവർബാങ്കുകൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2024 ഓഗസ്റ്റിനും സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ നിർമിച്ച 'PB2030MI' മോഡൽ നമ്പറിലുള്ള പവർബാങ്കുകളാണ് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്.
ഈ മോഡൽ നമ്പറിലുള്ള ഉപകരണം കൈവശമുള്ള ആഗോള വിപണിയിലുള്ള ഏത് ഉപയോക്താവിനും ഉപകരണം തിരികെ നൽകിയോ, സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിച്ചോ റീഫണ്ട് തുക കൈപ്പറ്റാനാവും. 33W ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 20,000mAh കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേബിളോടി കൂടിയ പവർബാങ്ക് ആണ് വാങ്ങിയ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും കമ്പനി തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. മുമ്പ്, ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയിലെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും പവർബാങ്കുകൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഗോള വിപണിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
1,46,891 യൂണിറ്റുകളോളം തിരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റീഫണ്ട് നൽകാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.
തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം?
2.0 ബാറ്ററി സെല്ലിന്റെ 126280 പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഒരു ബാച്ച് പവർബാങ്കുകൾ അമിതമായി ചൂടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് പവർബാങ്ക് തീപിടിക്കുന്നതിന് വരെ കാരണമാവും. ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ മാനിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകദേശം 147,000 യൂണിറ്റുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ചതായാണ് ഷവോമി അറിയിച്ചത്.
നിങ്ങളുടെ പവർബാങ്ക് അപകടത്തിലാണോ? എങ്ങനെ മനസിലാക്കാം
2024 ഓഗസ്റ്റിനും സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ നിർമിച്ച ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേബിളുള്ള PB2030MI മോഡൽ പവർബാങ്കുകളെയാണ് കമ്പനി തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പവർബാങ്ക് 33 വാട്ട് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 20,000mAh കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഷവോമിയുടെ പവർബാങ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപകരണം തിരികെ നൽകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനാവും. ഇതിനായി ഷവോമി ഒരു ഓൺലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റീഫണ്ട് ലഭിക്കുമോ?
യോഗ്യരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റീഫണ്ട് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യരായവർക്ക് 159 യുവാൻ (1,940 രൂപ) റീഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സീരിയൽ നമ്പറുകൾ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടതോ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കില്ല. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഷവോമി ഹോം സ്റ്റോറുകൾ വഴി പവർബാങ്കുകൾ തിരികെ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യോഗ്യത സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കമ്പനി റീഫണ്ട് നൽകുക. അതേസമയം പവർബാങ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കും റീഫണ്ട് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിച്ചെന്ന് കാണിക്കുന്ന തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കണം. ഡിസ്പോസൽ പ്രൂഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനും ഷവോമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം മറ്റ് മോഡൽ നമ്പറുകളിലുള്ള പവർബാങ്കുകൾ വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി സെല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഇത് തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ഷവോമിയുടെ പ്രതികരണം:
ഉപയോക്താക്കൾക്കുണ്ടായ അസൗകര്യത്തിൽ ഷവോമി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ഉത്പന്ന സുരക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തടയുക എന്ന കമ്പനിയുടെ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് തിരിച്ചുവിളിക്കലെന്നും ഷവോമി പറഞ്ഞു.