കൊച്ചിയിലുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഷവോമിയുടെ 10 പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകൾ: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
ഷവോമിയുടെ 10 പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം തുറന്നത്. കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്.
Published : October 8, 2025 at 8:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലായി 10 പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകളുമായി ഷവോമി. കൊച്ചി, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലാണ് പുതിയ പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയും ഉടമസ്ഥാവകാശ അനുഭവവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷവോമി പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകൾ തുറന്നത്.
ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, മുംബൈ, പൂനെ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുക.
ഷവോമിയുടെ ഈ നീക്കം കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ 10 പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകളാണ് തുറക്കുന്നതെങ്കിലും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പിൻ കോഡുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി 100 പ്രീമിയം സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഷവോമി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം സേവനങ്ങളെത്തിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ സിഇഒ സുധിൻ മാത്തൂറിന്റെ വാക്കുകൾ ;"എല്ലായ്പ്പോഴും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നത് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രീമിയം സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വഴി ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മികച്ചതാക്കുകയും ചെയ്യും.
പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകൾ ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ?
ഷവോമിയുടെ പുതിയ പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകളുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഉടമസ്ഥാവകാശ പ്രക്രിയയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും മെച്ചപ്പെടുത്തി, വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷവും കാര്യക്ഷമമായ സേവനവും നൽകുന്നതിൽ ഈ സെന്ററുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഘടനാപരമായ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ, മതിയായ സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയാണ് പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകളിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ വരുന്നവയിൽ 89 ശതമാനം അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 89 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 95 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് ഷവോമി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ച് സർവേ പ്രകാരം, ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി നൽകുന്ന ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണ് ഷവോമി. കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നവയിൽ 52% ഉപഭോക്തൃ പ്രശ്നങ്ങളും നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പനി നൽകും.
ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ സർട്ടിഫൈഡ് ടെക്നീഷ്യൻമാരാണ് ഓരോ സെർവീസ് സെന്ററിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സുഗമമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ എന്നിവയിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കും. റിപ്പയറിന് പുറമെ, പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഷവോമിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകളായി പ്രവർത്തിക്കും. സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ, ഓഫറുകൾ എന്നിവയും പ്രീമിയം സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ ലഭിക്കും.
