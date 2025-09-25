ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്പാനിഷോ, ഫ്രഞ്ചോ? ഏതുമാകട്ടെ... ഏത് ഭാഷയും ഉടനടി മനസിലാക്കാം; വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് സന്തോഷ വാര്ത്ത
ആൻഡ്രോയിഡിൽ ആറ് ഭാഷകളും ഐഫോണിൽ 19 ഭാഷകളിലും ഈ ഫീച്ചര് ലഭ്യമാണ്.
Published : September 25, 2025 at 12:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സന്ദേശങ്ങള് ഉടന് വിവര്ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ ഫീച്ചര് അവതരിപ്പിച്ച് വാട്സാപ്പ്. ഇനി ഞൊടിയിടയില് ഏത് ഭാഷയിലേക്കും എത്രയും പെട്ടന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്താം സാധിക്കുമെന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിനായി പുതിയ തത്സമയ വിവർത്തന ഫീച്ചറാണ് മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ചത്.
180-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 3 ബില്യണിലധികം ആളുകൾ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പലര്ക്കും വിവിധ ഭാഷകളില് പ്രാവീണ്യം കുറവുള്ളത് ആശയവിനിമയത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പുതിയ ഫീച്ചര് വഴി അനായാസം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.
ഒരു ഉപയോക്താവിന് അപരിചിതമായ ഭാഷയില് സന്ദേശം ലഭിച്ചാല് എളുപ്പത്തില് തനിക്ക് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് വിവര്ത്തനം ചെയ്യാം. തത്സമയ വിവർത്തന സവിശേഷത ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഒഎസിലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മെറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം
- ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചാല്, അതില് ദീർഘനേരം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'Translate' ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷകളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വിവര്ത്തനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം. വിവർത്തനം ചെയ്ത സന്ദേശം സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കും.
- ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലൈവായി വിവർത്തനം ലഭിക്കുന്നതിന് സന്ദേശം ദീർഘനേരം അമർത്തുകയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വിവർത്തനം ഓണാക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതിലൂടെ പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ മെസേജുകളെയും ഓട്ടോമാറ്റികായി വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും.
- ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ സന്ദേശം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നതും ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക. ശേഷം വിവിധ ഭാഷകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു ഒരു പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
- വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ചാനൽ അപ്ഡേറ്റുകളുടെ വിവർത്തനവും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിൻ്റെ സവിശേഷത.
വാട്സാപ്പ് തത്സമയ വിവർത്തനം; ഏതെല്ലാം ഭാഷകളില് ലഭ്യമാകും?
നിലവിൽ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ആറ് ഭാഷകളിലും ഐഫോണിൽ 19 ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാണ്.
- ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക്: തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, റഷ്യൻ, അറബിക് ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ലഭ്യമാകും.
- ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക്: തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, റഷ്യൻ, അറബിക്, ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഇറ്റാലിയൻ, ജാപ്പനീസ്, കൊറിയൻ, മന്ദാരിൻ ചൈനീസ്, പോളിഷ്, തായ്, ടർക്കിഷ്, ഉക്രേനിയൻ, വിയറ്റ്നാമീസ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ലഭ്യമാകും.
വാട്ട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ചാറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിക്ക ഭാഷകളും അടങ്ങിയ ഭാഷ പായ്ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളില് സാധ്യമാക്കും. ഇതിലൂടെ തത്സമയ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭാഷകൾ ചേർക്കുമെന്ന് മെറ്റാ പറയുന്നു. ചാറ്റുകളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുമെന്നും വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
എഐ പവർഡ് റൈറ്റിങ് (എഴുത്ത്) ഹെൽപ്പ് ഫീച്ചർ
സന്ദേശത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭാഷയുടെ ടോൺ മാറ്റാനും ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എഐ പവർഡ് റൈറ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ഫീച്ചർ വാട്ട്സാപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിവർത്തന ഫീച്ചര് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായും രസകരമായും മാറ്റുന്നതിന് മെറ്റാ എഐയോട് ആവശ്യപ്പെടാനും കഴിയുന്ന ഫീച്ചറാണിത്.
