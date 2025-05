ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഈ കാറിന്‍റെ വീഡിയോ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്‍റെ ക്യാമറ അടിച്ചുപോകും!! വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ... - VOLVO EX90 LIDAR SYSTEM

The Volvo EX90 is expected to launch in December this year in India ( Image Credit: Volvo Cars )