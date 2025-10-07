ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹൈലൈറ്റ് ക്യാമറ തന്നെ! 200MP പ്രൈമറി ക്യാമറയുമായി വിവോ വി60ഇ: പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം
200MP പ്രൈമറി ക്യാമറ, 8MP അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസ്, 50MP മുൻ ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് വിവോ വി60ഇ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.
ഹൈദരാബാദ്: 200 എംപിയുടെ ക്യാമറയുമായി വിവോയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തി. വിവോ വി60ഇ 5G എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 200 എംപി ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത.
200MP പ്രധാന ക്യാമറയുള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമായാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. സ്ലിം ഡിസൈനിലുള്ള ഫോണിൽ 6500mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളും വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളുടെ വിലയും പരിശോധിക്കാം.
ഡിസൈനും കളറും
ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ വിവോ വി60ന് സമാനമാണ് വിവോ വി60ഇ 5ജിയുടെ ഡിസൈൻ. രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗുളിക ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ് ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ളത്. എലൈറ്റ് പർപ്പിൾ, നോബിൾ ഗോൾഡ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് കമ്പനി ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. വെള്ളത്തെയും പൊടിയെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP68, IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ഫോണിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക്യാമറ സജ്ജീകരണം
വിവോ വി60ഇ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS), 30x സൂം എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 200MP പ്രൈമറി ക്യാമറ ഇതിലുണ്ട്. 8MP അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയിലുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കായി 50MP മുൻ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 90-ഡിഗ്രി വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സോഫ്റ്റ്വെയറും പ്രൊസസറും
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫൺടച്ച് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എഐ ക്യാപ്ഷനുകൾ, സ്മാർട്ട് കോൾ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി എഐ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ പിന്തുണയും ഫോണിന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഈ ഫോണിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ അപ്ഗ്രേഡുകളും സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്സെറ്റാണ് വിവോ വി60 ഇയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്.
ബാറ്ററി
90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
വില:
8 ജിബി+128 ജിബി, 8 ജിബി+ 256 ജിബി, 12 ജിബി+256 ജിബി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് കമ്പനി ഈ പോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 29,999 രൂപയാണ്. അതേസമയം 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 31,999 രൂപയാണ്. 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 33,999 രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|കളർ ഓപ്ഷൻ
|ലഭ്യത
|8GB + 128GB
|Rs 29,999
എലൈറ്റ് പർപ്പിൾ
നോബിൾ ഗോൾഡ്
വിവോ ഇ-സ്റ്റോർ
ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്
ആമസോൺ
|8GB + 256GB
|Rs 31,999
|12GB + 256GB
|Rs 33,999
