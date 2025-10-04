ETV Bharat / automobile-and-gadgets
200MP ക്യാമറയുമായി വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ വരുന്നു: ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 7ന്; വിശദാംശങ്ങൾ
മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 7300 ചിപ്സെറ്റ്, 200MP ക്യാമറ, 6,500mAh ബാറ്ററി, 90W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Published : October 4, 2025 at 3:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ വി60ഇ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. 200MP ക്യാമറയുമായി വരുന്ന ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 2025 ഒക്ടോബർ 7നാണ് വിവോ വി60ഇ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക.
ഇത് വിവോ വി60 സീരിസിന്റെ ഭാഗമാകും. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരവധി എഐ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ശക്തമായ മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 7300 ചിപ്സെറ്റ്, 200MP ക്യാമറ, 6,500mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഫീച്ചറുകളുടെ നിര.
ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ വില 28,749 രൂപ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളും വിലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
വിവോ വി60ഇ 5ജി: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മികച്ച ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം നൽകുന്ന നിരവധി ആകർഷകമായ സവിശേഷതകളുമായാണ് വിവോ വി60ഇ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോകൾക്ക് പ്രത്യേക ആകർഷണം നൽകുന്ന എഐ ഫെസ്റ്റിവൽ പോർട്രെയിറ്റ് മോഡ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, തത്സമയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, മീറ്റിങുകളുടെ സമ്മറി എന്നിവ നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എഐ ക്യാപ്ഷൻസ് സവിശേഷതയും ഇതിലുണ്ട്.
ജെമിനൈ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൂതന എഐ അനുഭവം നൽകും. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫൺടച്ച് ഒഎസ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന വിവോ 60ഇ ഫോണിന്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്ലിം ബെസലുകളും സെൻട്രൽ ഹോൾ-പഞ്ച് ക്യാമറ ഡിസൈനും ഫോണിന് പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു. 2 ജിബി വരെ റാം ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്ന മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
90W വയർഡ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് ഫോൺ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഫോണിന് IP68, IP69 വാട്ടർ, ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിങും ഡയമണ്ട് ഷീൽഡ് ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഫോണിലുണ്ട്.
വിവോ വി60ഇ 5ജിയുടെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. 200എംപി ഒഐഎസ് പിന്തുണയുള്ള പ്രൈമറി സെൻസറും 30x സൂമുള്ള 8എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാമറ. 50 എംപിയുടേതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ.
Every festival teaches us something about time, how it moves, how it lingers, how it becomes memory.— vivo India (@Vivo_India) October 4, 2025
But memories? They deserve more.
The upcoming vivo V60e is designed in that spirit.
✨ With India’s First AI Festival Portrait, even ordinary frames glow with the magic of… pic.twitter.com/BNTbvz46ra
വിവോ വി60ഇ 5ജി: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില
ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ലിസ്റ്റിങിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, വിവോ വി60ഇ 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. ഒക്ടോബർ 7ന് നടക്കുന്ന ലോഞ്ച് ഇവന്റിലായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക വിലകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക. എങ്കിലും ഇതിന്റെ വില ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, 8GB+128GB വേരിയന്റിന് 28,749 രൂപയും, 8GB+256GB വേരിയന്റിന് 30,749 രൂപയും, 12GB+256GB വേരിയന്റിന് 30,749 രൂപയും ആയിരിക്കും വില. പ്രീമിയം സവിശേഷതകളും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും ആയതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫോൺ ആകർഷകമായ ഒരു ഓപ്ഷനായേക്കാം.
Also Read: