ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മികച്ച ബാറ്ററി ശേഷി, വില പതിനയ്യായിരത്തിൽ താഴെ: വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണെത്തി - VIVO T4X 5G LAUNCHED

Sale of Vivo T4x 5G will start from March 12 ( Photo - VIVO )