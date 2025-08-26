ETV Bharat / automobile-and-gadgets

50 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ക്യാമറയുള്ള വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണെത്തി: വിലയും ഓഫറുകളും - VIVO T4 PRO

50 എംപി സോണി ഐഎംഎക്‌സ് 882 3x പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിവോ ടി4 പ്രോയുടെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. വിലയും ഓഫറുകളും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

Vivo T4 Pro 5G comes in two colour options (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 1:40 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്തിച്ച് രാജ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണി കീഴടക്കിയത് മറ്റാരുമല്ല, ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വിവോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് കമ്പനി ടി4 സീരീസിൽ വിവോ T4R 5ജി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതേ സീരിസിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിവോ.

വിവോ ടി4 പ്രോ ആണ് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 26) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 50 എംപി സോണി ഐഎംഎക്‌സ് 882 3x പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.

90W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 12 ജിബി വരെ റാമുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്‌ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ. ഇതിന്‍റെ വിലയും ലഭ്യതയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.

Vivo T4 Pro 5G comes in Nitro Blue and Blaze Gold colour options (Image Credit: Vivo)

വിവോ ടി4 പ്രോ: വില, ലഭ്യത
പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ വിവോ ടി4 പ്രോയുടെ 8 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 27,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 29,999 രൂപയും, 12 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 31,999 രൂപയുമാണ് വില. ബ്ലേസ് ഗോൾഡ്, നൈട്രോ ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോൺ വിൽക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ വിവോ ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

HDFC ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, എസ്‌ബിഐ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 3,000 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ 3,000 രൂപ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും ആറ് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും. ജിയോ പ്രീപെയ്‌ഡ് വരിക്കാർക്ക് (1,199 രൂപ പ്ലാനിൽ) പുതിയ വിവോ T4 പ്രോയ്‌ക്കൊപ്പം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് 10 OTT ആപ്പുകളിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രീമിയം ആക്‌സസും ലഭിക്കും.

സ്റ്റോറേജ്വിലഓഫർഓഫർ വില
8GB + 128GBRs 27,999Rs 3,000Rs 24,999
8GB + 256GBRs 29,999Rs 3,000Rs 26,999
12GB + 256GBRs 31,999Rs 3,000Rs 28,999

വിവോ ടി4 പ്രോ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
1080×2392 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.77 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് വിവോ ടി4 പ്രോയിലുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5000 നിറ്റ്സ് ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 1500 നിറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഡിസ്‌പ്ലേ. 12GB വരെ LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫൺടച്ച് OS 15ലാണ് വിവോ ടി4 പ്രോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാല് വർഷത്തെ പ്രധാന OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കും. ടി4 പ്രോയിൽ ഗൂഗിൾ ജെമിനി ആപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ജെമിനി ലൈവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഐ ക്യാപ്ഷൻസ്, എഐ സ്‌മാർട്ട് കോൾ അസിസ്റ്റന്‍റ്, എഐ സ്‌പാം കോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ചില എഐ ഫീച്ചറുകൾ. എഐ പ്രൊഫഷണൽ പോർട്രെയ്റ്റ്, എഐ ഇറേസ് 3.0, എഐ മാജിക് മൂവ്, എഐ ഇമേജ് എക്‌സ്‌പാൻഡർ, എഐ ഫോട്ടോ എൻഹാൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് എഐ ഇമേജിങ് ടൂളുകൾ.

ഒപ്റ്റിക്‌സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിവോ ടി4 പ്രോയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയുള്ള 50 എംപി സോണി IMX882 പ്രൈമറി സെൻസർ, 3x സൂം പിന്തുണയുള്ള 50 എംപി സോണി IMX882 പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 2 എംപി ബൊക്കെ ക്യാമറ എന്നിവയാണുള്ളത്. കൂടാതെ 32 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Vivo T4 Pro 5G - Display, Processor, and Battery (Image Credit: Vivo)

90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങും ഉണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫോണിൽ ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസറാണ് ഉള്ളത്. 10-ലെയർ വിസി കൂളിങ് സിസ്റ്റമുള്ളതിനാൽ ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാവുന്നത് തടയും. 5G, 4G, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, USB ടൈപ്പ്-സി എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. 7.53 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 192 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

