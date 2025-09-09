ETV Bharat / automobile-and-gadgets
താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഒരു മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി: വിൻഫാസ്റ്റ് VF6ന്റെ വേരിയന്റുകളും സവിശേഷതകളും
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6ന്റെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളുടെയും വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം.
Published : September 9, 2025 at 3:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിയറ്റ്നാം ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ് അടുത്തിടെയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ പുറത്തിറക്കിയത്. VF7, VF6 എന്നീ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിലെ എൻട്രി ലെവൽ മോഡലാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് VF6.
പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് മിഡ്സൈസ് എസ്യുവിയായ VF6 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മഹീന്ദ്ര BE 6, ടാറ്റ കർവ്വ് EV, എംജി ZS EV തുടങ്ങിയ കാറുകളുമായി മത്സരിക്കും. മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് കമ്പനി ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓരോ വേരിയന്റുകളിലും ലഭ്യമായ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6: വേരിയന്റുകളും കളർ ഓപ്ഷനും
എർത്ത്, വിൻഡ്, വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് VF6 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. VF6 ആറ് മോണോടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിംസൺ റെഡ്, ഡെസാറ്റ് സിൽവർ, ഇൻഫിനിറ്റി ബ്ലാങ്ക്, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, അർബൻ മിന്റ്, സെനിത്ത് ഗ്രേ എന്നിവയാണ് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ. ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങൾ VF6ന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6: വില
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൻഫാസ്റ്റ് VF6ന്റെ വില(എക്സ്-ഷോറൂം) 16.49 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 18.29 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമാവുന്ന മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണിത്.
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6: പവർട്രെയിൻ, റേഞ്ച്
സ്റ്റാൻഡേർഡായി 59.6kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് VF6ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബേസ് എർത്ത് ട്രിമ്മിൽ, ഈ മോട്ടോർ 174 bhp പവറും 250 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അതേസമയം ഉയർന്ന സ്പെക്ക് വിൻഡ് വേരിയന്റിൽ ഈ മോട്ടോർ 201 bhp പവറും 310 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
ബേസിക് മോഡലായ എർത്ത് വേരിയന്റിന് 468 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ലഭിക്കും. അതേസമയം വിൻഡ് ട്രിമ്മും, ടോപ് സ്പെക് വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഒറ്റ ചാർജിൽ 463 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും. 3.3kW, 7.2kW AC ചാർജറുകൾ, DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ 10 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 25 മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയമെടുക്കൂ. ഓരോ വേരിയന്റുകളുടെയും വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 എർത്ത് വേരിയന്റ്: ഫീച്ചറുകൾ
(വില: 16.49 ലക്ഷം രൂപ)
- ഓട്ടോ ലെവലിങ് ഉള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകൾ
- അക്കൗസ്റ്റിക് വിൻഡ്ഷീൽഡും ഗ്ലാസ് റൂഫും
- ഓട്ടോ-ടിൽറ്റിങ് ORVMകൾ
- കീലെസ് എൻട്രി, ഗോ
- 12.9 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- എല്ലാ വിൻഡോകളിലും ആന്റ്-പിഞ്ച് ഉള്ള ഓട്ടോ-അപ്പ്/ഡൗൺ
- ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് IRVM
- 6-സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം
- കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ
- മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രൈവ്, റീജിയൺ മോഡുകൾ
- റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പർ
- ഏഴ് എയർബാഗുകൾ
- ഇബിഡി സഹിതമുള്ള എബിഎസ്
- 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ
- ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- ഓട്ടോ ഹോൾഡുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്
- ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്
- ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ
- ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ
- ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ
- ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്
- റോൾ-ഓവർ മിറ്റിഗേഷൻ
- ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS)
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 വിൻഡ് വേരിയന്റ്: ഫീച്ചറുകൾ (എർത്ത് വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമെയുള്ളവ)
(വില: 17.79 ലക്ഷം രൂപ)
- 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ
- മോച്ച ബ്രൗൺ ഇന്റീരിയർ
- വീഗൻ ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- 8-വേ ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ
- 8-സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം
- വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ
- ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- ക്യാബിൻ എയർ ഫിൽറ്റർ
- അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- ലെവൽ-2 ADAS
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി വേരിയന്റ്: ഫീച്ചറുകൾ (വിൻഡ് വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമെയുള്ളവ)
(വില: 18.29 ലക്ഷം രൂപ)
- ഫിക്സഡ് പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6ന്റെ ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങണം?
ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. മികച്ച സവിശേഷതകളും, അതിനൊത്തതും എന്നാൽ താങ്ങാവുന്നതുമായ വിലയിലാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 വിൻഡ് വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ലെവൽ 2 ADAS, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, മികച്ച സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.
എർത്ത് ട്രിമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ പവർട്രെയിൻ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ, VF6 വിൻഡ് വേരിയന്റിന് അധികമായി ഈടാക്കുന്ന 1.3 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം സൺറൂഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ 50,000 രൂപ അധികം നൽകിയാൽ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ട്രിം സ്വന്തമാക്കാം.
