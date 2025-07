ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും: ആദ്യ ഷോറൂം ഗുജറാത്തിൽ; വരാനിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികൾ - VINFAST FIRST SHOWROOM IN INDIA

Vietnamese electric vehicle maker will launch the right-hand drive variants of the VF 6 and VF 7 for the first time ( Image Credit: IANS )