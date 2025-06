ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ചൈനയുടെ അപൂർവ ഭൗമ കാന്തങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം: ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയെ ബാധിക്കുമോ? - SHORTAGE OF RARE EARTH MAGNETS

Rare earth magnet is less in electric two-wheeler market ( Photo - ETV Bharat )