സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസുമായി പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125 വരുന്നു: മറ്റെന്തെല്ലാം അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്‍റെ 2025 മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ്, ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Updated 2025 TVS Raider 125 will launch soon (Image: TVS Raider 125)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ടിവിഎസ് മോട്ടോർസിന്‍റെ കമ്മ്യൂട്ടർ ബൈക്കായ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന് ഉടൻ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബൈക്കിൽ കമ്പനി സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് ചേർക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പിൻഭാഗത്തുള്ള ഡ്രം ബ്രേക്കിന് പകരം അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷം ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

2021ലാണ് ടിവിഎസ് റൈഡർ 125 പുറത്തിറക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്. 2026 ജനുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബൈക്കുകളിലും സ്‌കൂട്ടറുകളിലും എബിഎസ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഈ അപ്‌ഡേറ്റ് ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ലും കമ്പനി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തില്ല.

2025 ടിവിഎസ് റൈഡർ 125: ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ
ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇതിൽ നിരവധി പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് എബിഎസിന് പുറമേ, ബൈക്കിൽ പിൻ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡ്രം ബ്രേക്കുള്ള ബേസ് വേരിയന്‍റ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വേരിയന്‍റുകളിലും ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോവർ-സ്പെക്ക് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ മോഡലിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതായിരിക്കാം.

2025 TVS Raider 125 (Image: TVS Raider 125)

കമ്പനി ഈ ബൈക്കിന്‍റെ ടയറുകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോഡലിന് 90/90-17 ഫ്രണ്ട്, 110/80-17 റിയർ ടയറുകൾ ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള മോഡലിന് 80/100-17, 100/90-17 ടയറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് എസ്‌എക്‌സിൽ കാണപ്പെടുന്ന 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്‌ടി യൂണിറ്റിന് പകരം, ഐജിഒ വേരിയന്‍റിൽ നിന്നുള്ള കളർ എൽസിഡി ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ടിവിഎസ് റൈഡറിൽ ഉള്ളതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ടോപ്പ്-ഓഫ്-റേഞ്ച് എസ്‌എക്‌സിനും ഉടൻ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2025 TVS Raider 125 (Image: TVS Raider 125)

2025 ടിവിഎസ് റൈഡർ 125: എഞ്ചിൻ
അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷവും ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്‍റെ എഞ്ചിൻ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. 11.2 ബിഎച്ച്പിയും 11.2 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ 124.8 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുക. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസുമായി ടിവിഎസ് റൈഡർ 125 എത്തിയാൽ ഇത് ഹോണ്ട സിബി125 ഹോർനെറ്റ്, ബജാജ് പൾസർ എൻഎസ്125, ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം125ആർ തുടങ്ങിയ ബൈക്കുകളുടെ നിരയിൽ ചേരും. അതേ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാനും ഈ മോഡലിന് സാധിക്കും.

ടിവിഎസ് റൈഡറിന്‍റെ എതിരാളികൾ പിൻവശത്ത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി 2025 ടിവിഎസ് റൈഡർ 125 പിൻവശത്ത് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുമായി വരും. 125 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ പിൻ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ബൈക്കായിരിക്കും റൈഡർ 125. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിവരങ്ങളോ, വിലയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളോ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത റൈഡർ 125 ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ, ഉടൻ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

