ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഒക്‌ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത് നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ: വിശദാംശങ്ങൾ

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ, ഷവോമി 17, വിവോ വി60ഇ, iQOO 15, വൺപ്ലസ് 15, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ്, മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 60 നിയോ എന്നിവയാണ് ഈ മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ.

SMARTPHONE LAUNCHES IN OCTOBER 2025 VIVO V60E MOTOROLA EDGE 60 NEO REALME GT 8 PRO
Upcoming Smartphone Launches in October 2025 (Image Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സെപ്‌റ്റംബറിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ്, സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ, ഓപ്പോ എഫ്‌31 സീരിസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വലിയ ലോഞ്ചുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ 2025 ഒക്‌ടോബർ മാസത്തിൽ പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കൾ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും, ഫീച്ചറുകളുമായി പുതുപുത്തൻ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. റിയൽമി, ഷവോമി, വിവോ, iQOO, വൺപ്ലസ്, ഓപ്പോ, മോട്ടോറോള തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് തങ്ങളുടെ പുതിയ മോഡലുകൾ ഒക്‌ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത്.

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ, ഷവോമി 17, വിവോ വി60ഇ, iQOO 15, വൺപ്ലസ് 15, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ്, മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 60 നിയോ എന്നിവയാണ് ഈ മാസത്തിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾ. ഇതിൽ ചിലത് ചൈനയിലും ആഗോള വിപണികളിലും ലഭ്യമായതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ലോഞ്ച് ചെയ്യൂ. ഈ മോഡലുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ:

SMARTPHONE LAUNCHES IN OCTOBER 2025 VIVO V60E MOTOROLA EDGE 60 NEO REALME GT 8 PRO
Realme GT8 Pro (Image Credit: Realme India)


ഒക്ടോബറിൽ റിയൽമി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ജിടി 8 പ്രോ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. എന്നാൽ കമ്പനി ഇതുവരെ ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും ഇത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 7000 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 2K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയായിരിക്കും GT 8 പ്രോയിൽ ഉണ്ടാകുക. 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 200 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയാണ് ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക.

ഷവോമി 17:
സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് Gen 5 ചിപ്‌സെറ്റുള്ള പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഷവോമി. ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത ഷവോമി 17 ആണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലും പുറത്തിറക്കുന്നത്. 1-120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3500 nits പരമാവധി തെളിച്ചവുമുള്ള 6.3 ഇഞ്ച് LTPO OLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. IP68 റേറ്റിങും ഡ്രാഗൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണവുമാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

വിവോ വി60ഇ:

SMARTPHONE LAUNCHES IN OCTOBER 2025 VIVO V60E MOTOROLA EDGE 60 NEO REALME GT 8 PRO
Vivo V60e (Image Credit: Vivo)


വിവോ വി60ഇ ഒക്ടോബർ 7 ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 200 എംപി ക്യാമറയുള്ള സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും വി60ഇ. ഇതുകൂടാതെ 8 എംപി സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും 50 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ടാകും. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 പ്രോസസറാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് കരുത്തേകുക. 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

iQOO 15:
ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് iQOO 15. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസറാണ് iQOO 15ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 6.85 ഇഞ്ച് 144Hz QHD ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. Q3 ഗെയിമിങ് ചിപ്‌സെറ്റ്, പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവയാണ് മര്റ് സവിശേഷതകൾ. ഫോണിന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് നിറം മാറുന്ന രൂപകൽപ്പനയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന iQOO 15ന് ലഭിക്കുക.

വൺപ്ലസ് 15:
2025 ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വൺപ്ലസ് 15ഉം ഉണ്ട്. ആദ്യം ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത ഫോൺ പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വൺപ്ലസ് 15 പ്രവർത്തിക്കുക. 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 1.5K ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 120W വയർഡ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിനുണ്ടാകും.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്:
ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ഒക്ടോബർ 16ന് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ആദ്യം ചൈനയിലും പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിലും ഇവ ലഭ്യമാകും. ഈ സീരിസിൽ ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ, അൾട്ര എന്നീ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത. ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഫൈൻഡ് X9ൽ 6.59 ഇഞ്ച് 120Hz 1.5K OLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും.

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 60 നിയോ:
മോട്ടറോള ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എഡ്‌ജ് 60 നിയോ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. 12 ജിബി റാമും 512 ജിബി ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ചിപ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിലുണ്ടാവുക. 6.36 ഇഞ്ച് LTPO OLED ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, ഫുൾ HD+ റെസല്യൂഷൻ, 300 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, HDR10+ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്‌പ്ലേ. 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, 13 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 10 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 32 എംപി സെൽഫി ക്യാമറ എന്നിവ ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Also Read:

  1. 7,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള റിയൽമിയുടെ പുതിയ 5ജി ഫോൺ: വില 16,999 രൂപ; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം
  2. ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ ബഗ്‌ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവുമായി ആപ്പിൾ iOS 26.0.1 അപ്‌ഡേറ്റ്: എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും? അറിയാം വിശദമായി
  3. 55,100 രൂപ മുതൽ! ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച അഞ്ച് ബൈക്കുകളും വിലയും
  4. മിണ്ടാതെ എത്തുന്ന അപകടം...! ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങളില്‍ ഇനി മുതല്‍ പുതിയ സംവിധാനം നിര്‍ബന്ധം

For All Latest Updates

TAGGED:

SMARTPHONE LAUNCHES IN OCTOBER 2025VIVO V60EMOTOROLA EDGE 60 NEOREALME GT 8 PROUPCOMING SMARTPHONES IN OCTOBER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.