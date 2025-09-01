ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഓണം കെങ്കേമമാക്കാൻ കാർ കമ്പനികളും: മാരുതിയുടെ പുതിയ എസ്‌യുവി മുതൽ വോൾവോ EX60 വരെ; സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാറുകൾ ഇവയെല്ലാം

മാരുതി സുസുക്കി, വോൾവോ, വിൻഫാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കാറുകളാണ് 2025 സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഏതൊക്കെയെന്നും എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

Maruti e-Vitara (Photo - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 4:44 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇത്തവണത്തെ ഓണം പൊടിപൊടിക്കാൻ നിരവധി കാറുകളുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കൾ. മാരുതി സുസുക്കി, വോൾവോ, വിൻഫാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കാറുകളാണ് 2025 സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മികച്ച അവസരമായിരിക്കും.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ റെനോയുടെ കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ കൈഗറിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് മുതൽ പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റിൽ വോൾവോയുടെ പുതിയ XC60 ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്, മെഴ്‌സിഡസിന്‍റെ AMG CLE 53 കൂപ്പെ വരെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2025 സെപ്‌റ്റംബർ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നിരവധി മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നും, ലോഞ്ച് തീയതി എന്നാണെന്നും, അവയുടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

Maruti e-Vitara (Photo - Maruti Suzuki)

1. മാരുതി സുസുക്കി അരീന എസ്‌യുവി

ലോഞ്ച് തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 3
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഈ മാസം പുതിയ 5 സീറ്റർ മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ് എന്നിവയുമായി ആയിരിക്കും ഈ മോഡൽ മത്സരിക്കുക. കമ്പനിയുടെ അരീന ഡീലർഷിപ്പ് ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. അതായത് ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയേക്കാൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാവുക. Y17 എന്ന കോഡ് നാമത്തിലാണ് വരാനിരിക്കുന്ന കാർ അറിയപ്പെടുന്നത്. 'വിക്ടോറിസ്' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ടെസ്റ്റിനിടെയുള്ള കാറിന്‍റെ ചില ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാരുതി ഇ-വിറ്റാരയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ ഡിസൈനെന്നാണ് ചോർന്ന ചിത്രങ്ങൾ സൂചന നൽകുന്നത്. ഇതിന് തികച്ചും പുതിയൊരു ഇന്‍റീരിയർ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പവർട്രെയിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 101 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനും, 114 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ ഒരു സിഎൻജി ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും.

Citroen Basalt X (Photo - Citroen India)

2. സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സ്

ലോഞ്ച് തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 5
ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സിട്രോൺ ഈ മാസം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ കൂപ്പെ-എസ്‌യുവി ബസാൾട്ട് എക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ബസാൾട്ട് സീരിസിലെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ട്രിം ആയിരിക്കും ഇത്. സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിനായി കമ്പനി പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11,000 രൂപ മുൻകൂർ തുക നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും. ഈ കാറിൽ കോസ്‌മെറ്റിക്, ഉപകരണ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഇതിന്‍റെ ടീസർ കമ്പനി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഡാഷ്‌ബോർഡ് ദൃശ്യമാകുന്നതാണ് ടീസർ. കൂടാതെ പുതിയ ബ്രോൺസ് ആക്‌സന്‍റും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എസി വെന്‍റുകളിലും ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെ കാണാം. ഇന്‍റീരിയറിൽ പുതിയ കറുപ്പും തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയുണ്ടാകുമെന്നും ടീസർ സൂചന നൽകുന്നു. 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ പോലുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളും ഇതിന് ലഭിച്ചേക്കാം.

VinFast VF 7 (Photo - VinFast India)

3. വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് 7

ലോഞ്ച് തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 6
വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ് ഈ മാസം രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി അടുത്തിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഷോറൂം തുറന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലാണ് ആദ്യ ഷോറൂം തുറന്നത്. 4.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇലക്‌ട്രിക് കാറാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്7. 7.2kW AC, CCS2 DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 70.8kWh LFP ബാറ്ററി പായ്ക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും വിഎഫ്7ൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക.

201 bhp FWD ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. ഡ്യുവൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 345 bhp AWD ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവയുടെ WLTP റേഞ്ച് യഥാക്രമം 450 കിലോമീറ്ററും 431 കിലോമീറ്ററും ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യന വേരിയന്‍റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡായി 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ 12.9 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ചാരിയിരിക്കുന്ന പിൻ സീറ്റുകൾ, 7 എയർബാഗുകളുള്ള ലെവൽ 2 ADAS എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ.

VinFast VF 6 (Photo - VinFast India)

4. വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് 6

ലോഞ്ച് തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 6
വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ കാർ ആണ് വിഎഫ് 6. ഇത് വിഎഫ് 7നെക്കാൾ ചെറുതും 4.5 മീറ്റർ നീളമുള്ളതുമാണ്. സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, ഗ്ലാസ് റൂഫ്, എഡിഎഎസ് സ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ മിക്ക സവിശേഷതകളും വിഎഫ് 7ൽ ഉള്ളതാണ്. 59.6kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരൊറ്റ 201 bhp FWD മോട്ടോറുമായി വരുന്ന വിഎഫ് 6ന്‍റെ WLTP റേഞ്ച് 480 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്.

വരാനിരിക്കുന്ന കാറിന്‍റെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി, ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക് എന്നിവയുമായാണ് മിഡ്‌സൈസ് ഇവി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇവി മത്സരിക്കുക. 20 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ വിലയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Volvo EX60 (Photo - Volvo India)

5. വോൾവോ EX60

ലോഞ്ച് തീയതി: സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ
പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റിലേക്കുള്ള എൻട3ിയാകാം വോൾവോ EX60ന്‍റെ ലോഞ്ചോടെ നടത്തുക. കമ്പനിയുടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൗണ്ട്-അപ്പ് ഇലക്ട്രിക് കാറായ വോൾവോ EX30യും ഇതിനൊപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്‌തേക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന കാർ നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള മറ്റ് എൻട്രി-ലെവൽ ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് കാറുകളായ BMW iX1, BYD സീലിയൻ 7 എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയാകും ഇതിന്‍റെ വില. 69kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് വോൾവോ EX30യിലുള്ളത്. ഇത് പിൻ ആക്‌സിലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 269 bhp പവറും 343 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. ഗ്ലോബൽ WLTP സൈക്കിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 480 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകാൻ ഈ കാറിന് കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ക്രമീകരണം, എക്സ്റ്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ ക്രമീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇതിലുണ്ടാകും.

ETV Bharat

