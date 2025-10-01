ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മിണ്ടാതെ എത്തുന്ന അപകടം...! ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളില് ഇനി മുതല് പുതിയ സംവിധാനം നിര്ബന്ധം
രാജ്യത്ത് അപകടങ്ങള് വര്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളില് AVAS സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകള് വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 1, 2025 at 10:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത വര്ഷം ഒക്ടോബര് മുതൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും പുതിയ സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് (AVAS) ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലും ബസുകളിലും ട്രക്കുകളിലും ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനായി റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം ഒരു കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ (EV) പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്താണ് AVAS? ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് AVAS അല്ലെങ്കിൽ അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് EV 30 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ എത്തുമ്പോഴോ 20 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ ഇത് കൃത്രിമ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതുവഴി കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
AVAS ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നിശ്ചിത അകലം വരെ കേൾക്കാവുന്നതും തടസമില്ലാത്തതുമായ രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് EV ഉപയോക്താക്കൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ശബ്ദമില്ലാത്തതിനാല് പലപ്പോഴും ഇത് അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങള് തടയാൻ കൂടിയാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത്.
കരട് വിജ്ഞാപനം എന്താണ് പറയുന്നത്?
പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് പുതുതായി നിർമിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും AVAS സാങ്കേതികവിദ്യ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തണം. 2026 ഒക്ടോബർ 1-നോ അതിനുശേഷമോ നിർമിക്കുന്ന പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോഡലുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി AVAS നൽകണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു.
കൂടാതെ M (പാസഞ്ചർ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ), N (വാണിജ്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ) വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന നിലവിലുള്ളതോ പുതിയതോ ആയ എല്ലാ EV മോഡലുകളും 2027 ഒക്ടോബറോടെ AVAS ഘടിപ്പിക്കണമെന്നും വിജ്ഞാപനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ നിർബന്ധിത സുരക്ഷാ ഫീച്ചര് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള AIS-173 ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുഎസ് ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിക്കുവാനും അപകടത്തിൽ പെടുവാനും 20 ശതമാനം സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തന്നെയുമല്ല വാഹനം കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ അപകടസാധ്യത 50 ശതമാനം വർധിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇതിനോടകം തന്നെ യുഎസ്, ജപ്പാൻ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ AVAS നിർബന്ധമാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലെ AVAS
ഇന്ത്യയിൽ MG Comet EV, Tata Curvv EV, Hyundai Creta Electric തുടങ്ങിയ EV മോഡലുകൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുരക്ഷാ ഫീച്ചര് AVAS സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നിലവിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
