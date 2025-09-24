ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റഡാർ സംവിധാനമുള്ള ആദ്യ ബൈക്ക്; റോഡിൽ കരുത്തറിയിക്കാൻ അൾട്രാവയലറ്റ് X47 ക്രോസ്ഓവർ, വിലയും ഫീച്ചേഴ്സും അറിയാം
ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റഡാർ സംവിധാനമുള്ള ആദ്യ ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കി അൾട്രാവയലറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് കമ്പനി. വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും വിശദമായി അറിയാം.
Published : September 24, 2025 at 5:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റഡാർ സംവിധാനമുള്ള ആദ്യ ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കി ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് കമ്പനിയായ അൾട്രാവയലറ്റ്. ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളോടെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് X47 ക്രോസ്ഓവർ മോഡൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം, ബെംഗളൂരു) ബൈക്കിൻ്റെ പ്രാരംഭ വില. ഇത് ആദ്യത്തെ 1,000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. 2.74 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള വില.
റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും
അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിനും സ്ട്രീറ്റ് നേക്കഡ് ബൈക്കിനും ഇടയിലുള്ള ക്രോസ്ഓവറാണ് ഈ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ. റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡായി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് X47 ക്രോസ്ഓവറിൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. 200 മീറ്റർ വരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള 77GHz മീഡിയം-റേഞ്ച് റിയർ-ഫേസിംഗ് റഡാർ സിസ്റ്റമാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
UV ഹൈപ്പർസെൻസ് റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വില വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബൈക്കാണിത്. EICMA 2024 ൽ ഈ മോഡൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, ലെയ്ൻ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റ്, ഓവർടേക്ക് അലർട്ട്, റിയർ കൊളീഷൻ വാണിംഗ് എന്നീ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പുറമേ, ഡ്യുവൽ-ക്യാമറ ഡാഷ്കാമും അവ ഡാഷ്ക്യാമുകളുണ്ട്. 120-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവോടെ 30fps-ൽ 1080p വീഡിയോകൾ ഈ ക്യാമറകളിൽ റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. റിയൽ-ടൈം ഫ്രണ്ട്, റിയർ ക്യാമറ ഫീഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഡ്യുവൽ ഡിസ്പ്ലേ സജ്ജീകരണവും ഈ ക്രോസ്ഓവർ മോഡൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.
ത്രീ ലെവൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, 9 ലെവൽ ബ്രേക്ക് റീജനറേഷൻ, സ്വിച്ചബിൾ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് എന്നീ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിന് പുറമേ ഉണ്ട്. ബീക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫെൻഡർ, കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം സബ്-ഫ്രെയിമുള്ള ഒരു റാക്ക്ഡ് ടെയിൽ സെക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള മോഡൽ ലേസർ റെഡ്, എയർസ്ട്രൈക്ക് വൈറ്റ്, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് കളറുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഡെസേർട്ട് വിംഗ് വേരിയൻ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനും ലഭ്യമാകും. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി റിയർ ലഗേജ് റാക്ക്, സാഡിൽ സ്റ്റേകൾ, സോഫ്റ്റ്/ഹാർഡ് പാനിയറുകൾ എന്നീ പ്രത്യേകതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും വേഗതയും
40bhp പവർ ഔട്ട്പുട്ടും 100 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് X47 ക്രോസ്ഓവറിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇതിന് 2.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയും 8.1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത 145 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 7.1kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 211 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ച് നൽകുന്നു, 10.3kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 323 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളും ഒറ്റ ചാർജിൽ അവയുടെ റേഞ്ച് നൽകും. കൂടാതെ, അൾട്രാവയലറ്റ് X47 ക്രോസ്ഓവർ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചാർജറുമായി ബ്ലെൻ്റഡ് ആണ്.
വ്യത്യസ്തമായ ഷാസിയും സബ്ഫ്രെയിമും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മോഡൽ F77 പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ദുൽഖർ സൽമാനുള്പ്പെടെ നിക്ഷേപമുള്ള കമ്പനിയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ബുക്കിംഗുകൾ ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്. താത്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി 999 രൂപയ്ക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് X47 ക്രോസ്ഓവർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. 2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡെലിവറികള് ആരംഭിക്കും.
