ഹൈദരാബാദ്: സൂപ്പർ ഹീറോകളെന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് പല വാഹന നിർമാതാക്കളും സൂപ്പർ ഹീറോകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും. സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്സുമായി പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുകൾ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ കമ്പനി റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷന്റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജനപ്രിയ മാർവൽ സൂപ്പർഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങളായ ഡെഡ്പൂൾ, വോൾവറിൻ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ വേരിയന്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അയൺ മാൻ, ബ്ലാക്ക് പാന്തർ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 2023 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയത്.
അടുത്ത സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങളും വാഹനത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോടെയാണ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷന്റെ വരവ്. 125 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ ബൈക്ക് തിരയുന്ന ജെൻ-സെഡുകാരെ ആകർഷിക്കാൻ മികച്ച ഡിസൈനും സാങ്കേതികവിദ്യയും നൽകുകയെന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷന്റെ വിലയും, എവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്നും, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എതിരാളികൾ ആരൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ: വില, ലഭ്യത, എതിരാളികൾ
ഡെഡ്പൂളും വോൾവറിനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 99,465 രൂപയാണ്. ഈ മാസം മുതൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ കമ്പനി ഡീലർഷിപ്പുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125R, ഹോണ്ട SP125, ബജാജ് പൾസർ N125 തുടങ്ങിയ ബൈക്കുകളുമായി ആയിരിക്കും പുതിയ ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ മത്സരിക്കുക.
ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ
ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പതിപ്പുകളിൽ ടാങ്കിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമായാണ് ഡെഡ്പൂൾ, വോൾവറിൻ ഗ്രാഫിക്സുകൾ നൽകിയത്. ഡെഡ്പൂൾ പതിപ്പ് കറുത്ത നിറത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം വോൾവറിൻ മോഡൽ നാർഡോ ഗ്രേ നിറത്തിലാണ് നൽകിയത്. മാർവൽ സൂപ്പർഹീറോകളായ ഡെഡ്പൂളിന്റെയും വോൾവറിന്റെയും മുഖം ടാങ്കിൽ വ്യക്തമായി കാണാം.
ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ: ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ബൂസ്റ്റ് മോഡും ഗ്ലൈഡ് ത്രൂ ടെക്നോളജിയും (ജിടിടി) ഉള്ള ഐജിഒ അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റൈഡർമാർക്ക് ആക്സിലറേഷനിൽ വർധനവ് നൽകുന്നതാണ് ബൂസ്റ്റ് മോഡും. റൈഡ് സമയത്ത് സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൈഡ് ത്രൂ ടെക്നോളജി. ഇത് പൂർണ്ണമായും കണക്റ്റുചെയ്ത റിവേഴ്സ് എൽസിഡി ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ നൽകുന്നു.
85-ലധികം കണക്റ്റുചെയ്ത സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്പ്ലേ റൈഡർമാർക്ക് റൈഡ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനും നാവിഗേഷൻ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാനും കോളുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള അലേർട്ടുകൾ ലഭിക്കാനും ഉൾപ്പെടെ അനുവദിക്കുന്നു.
ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷനിൽ 124.8 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയത്. ഇത് 11.22 ബിഎച്ച്പി പവറും 11.3 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും നൽകുന്നതാണ്. 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ റൈഡർ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷനിൽ മുന്നിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട്. മുന്നിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിന്നിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 17 ഇഞ്ച് വീലുകളിലാണ് ഓടുന്നത്.
Also Read:
- ഷാഡോ ആഷ്! പുത്തന് കളറിലും സറ്റൈലിഷ് ലുക്കിലും ഗറില്ല 450
- റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: രണ്ട് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം
- പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടം
- നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
- വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ; ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125 ആറിന്റെ സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കി