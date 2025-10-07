ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ബൂസ്റ്റ് മോഡും സിംഗിൾ ചാനൽ എബിഎസും: പുതിയ വേരിയന്‍റുമായി ടിവിഎസ് റൈഡർ 125; വിലയറിഞ്ഞോ?

പുതിയ ഗ്രാഫിക്‌സുമായാണ് ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്. വിലയും പ്രത്യേകതകളും അറിയാം.

TVS Raider 125 New Variant Launched at Rs 93,800 (Image credit: TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ റൈഡർ 125ന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. നിരവധി സവിശേഷതകളാൽ നിറഞ്ഞ ഡ്യുവൽ-ഡിസ്‌ക് വേരിയന്‍റാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 95,600 രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്‍റെ ഡ്യുവൽ-ഡിസ്‌ക് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്.

ടിഎഫ്‌ടി ഡിഡി വേരിയന്‍റിന് 95,600 രൂപയും എസ്എക്‌സി ഡിഡി വേരിയന്‍റിന് 93,800 രൂപയുമാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. പുതിയ റൈഡർ വേരിയന്‍റുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ പഴയ വേരിയന്‍റുകളിലേതിന് സമാനമാണ്. എങ്കിലും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഗ്രാഫിക്‌സും സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യ സവിശേഷതകളുമായാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ ടിവിഎസ് റൈഡറിൽ "ബൂസ്റ്റ് മോഡ്" എന്ന സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇത് iGO അസിസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള, 6000 ആർപിഎമ്മിൽ 11.75 Nm ടോർക്ക് നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ സവിശേഷതയാണ്. സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഡ്യുവൽ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും എബിഎസും ആദ്യമായുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഈ ബൈക്കിന് മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിരതയും റൈഡർ അനുഭവവും ലഭിക്കും.

കൂടാതെ സുഗമമായ ലോ-സ്‌പീഡ് മാന്യൂവറബിലിറ്റിക്കും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇന്ധനക്ഷമതയ്ക്കുമായി GTT (ഗ്ലൈഡ് ത്രൂ ടെക്‌നോളജി) പുതിയ വേരിയന്‍റിന് ലഭിക്കും. 90/90-17 ഫ്രണ്ട്, 110/80-17 റിയർ കോൺഫിഗറേഷനുകളിലുള്ള പുതിയ ടയറുകളും പുതിയ വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭിക്കും. ഇത് ഗ്രിപ്പ്, കോർണറിങ്, മിനുസമാർന്ന റോഡുകളിലും അസമമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.

TVS Raider 125 (Image credit: TVS Motor)

ക്ലാസ്-ലീഡിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ, സെഗ്‌മെന്‍റ്-ഫസ്റ്റ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ, ചുവന്ന അലോയ്‌കളുള്ള പുതിയ മെറ്റാലിക് സിൽവർ ഫിനിഷ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

പുതിയ ടിവിഎസ് റൈഡർ വേരിയന്‍റുകളുടെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടിഎഫ്‌ടി, റിവേഴ്‌സ് എൽസിഡി ക്ലസ്റ്റർ എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റ്, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ ഹാൻഡ്‌ലിങ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാനേജ്‌മെന്‍റ് എന്നിവയ്‌ക്കായി ടിവിഎസ് സ്‌മാർട്ട്‌സോണക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഇത് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നു.

6,000 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 11.75 എൻ‌എം ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരിഷ്‌കരിച്ച 3-വാൽവ് 125 സിസി എഞ്ചിനാണ് ടിവിഎസ് റൈഡറിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. എന്നാൽ എഞ്ചിനിലെ മാറ്റം പീക്ക് പവർ ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. 11.2 എച്ച്പിയിൽ പീക്ക് പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

