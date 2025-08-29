ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടിവിഎസ് മോട്ടോർസിന്റെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ പുറത്തിറക്കി. 99,900 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം (ബെംഗളൂരു) വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബിന് താഴെയാണ് ഓർബിറ്റർ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിനാൽ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ലൈനപ്പിലെ എൻട്രി ലെവൽ സ്കൂട്ടറാണിതെന്ന് പറയാം. പിഎം ഇ-ഡ്രൈവ് സ്കീമിലെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയാണ് 99,900 രൂപ. ആധാർ അംഗീകൃത ഇ-വൗച്ചറുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് പിഎം ഇ-ഡ്രൈവ് വഴി മുൻകൂർ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓർബിറ്ററിന്റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
ടിവിഎസ് ഓർബിറ്ററിന്റെ ബാറ്ററിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും:
ടിവിഎസ് ഐക്യൂബിൽ നിന്നും അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, പുതിയ ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ 3.1kWh ബാറ്ററി പാക്കുമായാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 158 കിലോമീറ്റർ ഐഡിസി റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണ റൈഡിങ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് ഇക്കോ മോഡിൽ ഏകദേശം 75 കിലോമീറ്ററാണ്.
ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ ടിവിഎസ് ഓർബിറ്ററിന്റെ യഥാർത്ഥ റേഞ്ച് ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്ററാണ്. പുതിയ ഓർബിറ്ററിൽ 14 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലും 12 ഇഞ്ച് റിയർ വീലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിവർ ഇൻഡി, ഒല എസ്1 സെഡ് പോലുള്ള സ്കൂട്ടറുകളെപ്പോലെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ വലുപ്പം ഇതിനുണ്ടാകും. വലിയ ഫ്രണ്ട് വീൽ, റോളിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കും. എന്നാൽ ഇത് സ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സ്കൂട്ടറിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുകയും ചെയ്യും.
ടിവിഎസ് ഓർബിറ്ററിന്റെ സവിശേഷതകൾ:
ടിവിഎസ് ഓർബിറ്ററിന്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതിയ ടിവിഎസ് ഓർബിറ്ററിൽ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, ഓവർ-ദി-എയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ, ആന്റി-തെഫ്റ്റ്, ക്രാഷ്, ജിയോ-ഫെൻസിങ് അറിയിപ്പുകൾ പോലുള്ള സുരക്ഷാ അലേർട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി കണക്റ്റുചെയ്ത സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ട്. റൈഡർമാർക്ക് ഇക്കോ, പവർ മോഡുകൾ, ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റ് (റിവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ), ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും.
ടിവിഎസ് ഓർബിറ്ററിന്റെ ഡിസൈൻ:
ഓർബിറ്ററിന് വളരെ ലളിതമായ ഡിസൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിം ലൈനുകളുള്ള ഒരു ബോക്സി ആകൃതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്തെ ആപ്രണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ടെയിലിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പീസായി മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സൈഡ് പാനൽ ഇതിനുണ്ട്. ഇത് ഈ സ്കൂട്ടറിന് ഒരു വ്യതിരിക്തമായ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നൽകുന്നു.
മുൻവശത്ത്, ഹാൻഡിൽബാറിൽ ഒരു എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പും ആപ്രണിൽ റോബോകോപ്പ് പോലുള്ള എൽഇഡി ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്ററിന് സമാനമായ ഒരു ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. 34 ലിറ്റർ അണ്ടർ സീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇതിലുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സ്പേസ് വരും. വിശാലമായ 290 എംഎം ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോർബോർഡുമുണ്ട്.
ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ ആകെ ആറ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രായോഗികതയും ഫീച്ചർ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകളും കാരണം, ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏഥർ റിസ്ത പോലുള്ള ഫാമിലി സ്കൂട്ടറുകളുമായി മത്സരിക്കും.
