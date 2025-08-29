ETV Bharat / automobile-and-gadgets

160 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ടിവിഎസിന്‍റെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതിയും വിശദാംശങ്ങളും - TVS NTORQ 160 LAUNCH DATE

ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160 സെപ്റ്റംബർ 4ന് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചന. ഡിസൈനും ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ.

Photo of TVS Ntorq 125 (Photo - TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 5:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ടിവിഎസ് മോട്ടോർ. അടുത്തിടെ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറായ ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ ടൂവീലർ കൂടെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി.

പുതിയ സ്‌കൂട്ടറായ ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160 സെപ്റ്റംബർ 4ന് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 160 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്‌കൂട്ടറായിരിക്കും ഇത്. കമ്പനിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 125ന് മുകളിലായിരിക്കും ഇത് സ്ഥാനം പിടിക്കുക.

വരാനിരിക്കുന്ന ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160യുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡിസൈനും സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ഇതിന്‍റെ ചില ടീസറുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്.

ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160: ഡിസൈൻ
ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160യുടെ മുൻവശത്തെ ആപ്രോൺ മൂർച്ചയുള്ള ക്വാഡ്-എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ടീസർ ഇമേജിൽ കാണാം. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ടി-ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌കൂട്ടറിൽ 160 സിസി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും 125 സിസി എഞ്ചിന്‍റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണോ അതോ പൂർണ്ണമായും പുതിയ എഞ്ചിനാണോ എന്നും ഉറപ്പില്ല.

ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160: ഫീച്ചറുകൾ
കമ്പനിയുടെ നിരയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്‌കൂട്ടറാകാൻ പോകുന്നതിനാൽ, ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160യുടെ സവിശേഷതകൾക്ക് കുറവൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്‌മാർട്ട്‌സോണക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ടിഎഫ്‌ടി ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. നാവിഗേഷൻ, കോൾ അലേർട്ട്, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും പാക്കേജിന്‍റെ ഭാഗമാകും.

പുതിയ സ്‌കൂട്ടർ 160 സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ യമഹ എയറോക്‌സ് 155, ഹീറോ സൂം 160 പോലുള്ള എതിരാളികളുമായി ആയിരിക്കും ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160 മത്സരിക്കുക. ടിവിഎസ് എൻ‌ടോർക്ക് 160യുടെ ഡിസൈൻ, വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ പുറത്തിറക്കി: തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ടിവിഎസ് പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 99,900 രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം (ബെംഗളൂരു) വിലയിലാണ് കമ്പനി ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ടിവിഎസ് ഓർബിറ്റർ 3.1kWh ബാറ്ററി പാക്കുമായാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 158 കിലോമീറ്റർ ഐഡിസി റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, ഓവർ-ദി-എയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ആന്‍റി-തെഫ്റ്റ്, ക്രാഷ്, ജിയോ-ഫെൻസിങ് അറിയിപ്പുകൾ പോലുള്ള സുരക്ഷാ അലേർട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി കണക്റ്റുചെയ്‌ത സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയാണ് ഫീച്ചറുകൾ. റൈഡർമാർക്ക് ഇക്കോ, പവർ മോഡുകൾ, ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റ് (റിവേഴ്‌സ് ഫങ്‌ഷൻ), ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും.

