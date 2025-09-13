ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 പുതിയ ലുക്കിൽ: ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് സ്കീമിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഓൾ-ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് സ്കീമിലാണ് ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110ന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിൽ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ലെവലിലുള്ള സ്കൂട്ടർ ഇതാണ്. വിലയറിയാം.
Published : September 13, 2025 at 12:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന ഭീമനായ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ ജൂപ്പിറ്റർ നിര വിപുലീകരിക്കാനായി 110 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ പുതിയ "സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ" പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 93,031 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം (ഡൽഹി) വിലയിലാണ് കമ്പനി പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിൽ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ലെവലിലുള്ള സ്കൂട്ടർ ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110ന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ആയിരിക്കും.
ജനപ്രിയ സ്കൂട്ടറായ ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110ന്റെ ടോപ് സ്പെക് വേരിയന്റാണിത്. ഇതോടെ എൻട്രി ലെവൽ ഡ്രം വേരിയന്റ് മുതൽ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ വരെ ഇപ്പോൾ ജൂപ്പിറ്റർ 110 ആകെ അഞ്ച് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഓൾ-ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് സ്കീമിൽ ബ്രോൺസ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ലോഗോകളും ബോഡി വർക്കിലുടനീളം ബാഡ്ജിങും ജൂപ്പിറ്റർ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ കാണാം.
ക്രോം എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇത് ഡാർക്ക് സ്റ്റൈലിങിന് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ലുക്ക് നൽകുന്നു. ജൂപ്പിറ്റർ 110 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മുമ്പത്തെ ടോപ് സ്പെക് മോഡലായ ജൂപ്പിറ്റർ 110 സ്മാർട്ട്എക്സ്കണക്റ്റിന് സമാനമായി തുടരുന്നു.
ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: വില
93,031 രൂപയാണ് ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ജൂപ്പിറ്റർ 110ന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ഡിസ്ക് SXC വേരിയന്റിന് മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. ജൂപ്പിറ്റർ ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വേരിയന്റും ഇത് തന്നെയാണ്. ജൂപ്പിറ്റർ ശ്രേണിയിലെ മറ്റ് മോഡലുകളിലും വില വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന ഡ്രം വേരിയന്റിന് ഇപ്പോൾ ₹78,881 ആണ് വില. മിഡ്-ലെവൽ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഡ്രം അലോയ് വേരിയന്റിന് 84,661 രൂപയും സ്മാർട്ട്സോണക്റ്റ് ഡ്രം വേരിയന്റിന് 90,591 രൂപയും, ഡിസ്ക് സ്മാർട്ട്സോണക്റ്റ് വേരിയന്റിന് 92,031 രൂപയുമാണ് വില. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ് സ്പെക് വേരിയന്റിൽ നിന്ന് 1000 രൂപയാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ
ജൂപ്പിറ്റർ 110ന് 113.3 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 8.02 bhp കരുത്തും 9.8 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സിവിടി ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലിറ്ററിന് 48 കിലോമീറ്റർ ARAI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇന്ധനക്ഷമത ലഭിക്കും.
ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: ഫീച്ചറുകൾ
90/90 ടയറുകളുള്ള 12 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിലാണ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 ഓടുന്നത്. ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും ട്വിൻ റിയർ ഷോക്കുകളും ഇതിലുണ്ട്. മുൻവശത്ത് 220 എംഎം ഡിസ്കും പിന്നിൽ 130 എംഎം ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 110ൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് വോയ്സ് അസിസ്റ്റിനൊപ്പം നാവിഗേഷൻ, കോൾ, എസ്എംഎസ് അലേർട്ടുകൾ, ഫൈൻഡ് മൈ വെഹിക്കിൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ നൽകുന്നു.
എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ബാഹ്യ ഇന്ധന ഫില്ലർ, 33 ലിറ്റർ അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, ഉയർന്ന ട്രിം ലെവലുകളിൽ ടിവിഎസ് സ്മാർട്ട്സോണക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് ജൂപ്പിറ്റർ 110 നിരയിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവും. വിവിധ വേരിയന്റുകളുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം, ഡൽഹി)
|പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
|ജ്യൂപ്പിറ്റർ ഡ്രം
|₹78,881
|ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ, സ്റ്റീൽ വീലുകൾ, അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ
|ജ്യൂപ്പിറ്റർ ഡ്രം അലോയ്
|₹84,661
|ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ, അനലോഗ് ക്ലസ്റ്റർ
|ജ്യൂപ്പിറ്റർ സ്മാർട്ട്കണക്റ്റ് ഡ്രം
|₹90,591
|ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ, ബ്ലൂടൂത്ത് സൗകര്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ
|ജ്യൂപ്പിറ്റർ ഡിസ്ക് സ്മാർട്ട്കണക്റ്റ്
|₹92,031
|ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്, അലോയ് വീലുകൾ, ബ്ലൂടൂത്ത് സൗകര്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ
|ജ്യൂപ്പിറ്റർ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ
|₹93,031
|ഓൾ-ബ്ലാക്ക് സ്റ്റൈലിങ്, ബ്രോൺസ് ബാഡ്ജിങ്, ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്, സ്മാർട്ട്കണക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ
ടിവിഎസിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഒന്നാണ് ജൂപ്പിറ്റർ. പ്രായോഗിക സവിശേഷതകൾ, കാര്യക്ഷമത, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ തന്നെയാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത്.
