ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതുപുത്തൻ ഇന്‍റീരിയറും എക്‌സ്റ്റീരിയറും, കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും: കാമ്രിയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു

The India-spec 2025 Toyota Camry comes only in a FWD (Front Wheel Drive) configuration ( Credit: YouTube/Toyota India )