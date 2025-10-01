ETV Bharat / automobile-and-gadgets
55,100 രൂപ മുതൽ! ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച അഞ്ച് ബൈക്കുകളും വിലയും
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച അഞ്ച് ബൈക്കുകളും അവയുടെ വിലയും എഞ്ചിൻ ഫീച്ചറുകളും ചുവടെ നൽകുന്നു.
ഹൈദരാബാദ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മത്സരാധിഷ്ഠിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ വിപണികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണി. ഇന്ത്യക്കാർ ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വിലക്കുറവ് മാത്രമല്ല, വിശ്വസനീയവും ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ളതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വാഹനങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനാൽ തന്നെ മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള വില കുറഞ്ഞ ബൈക്കുകളുമായി നിരവധി ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനികളെത്താറുണ്ട്.
ഈ ആവശ്യകത മനസിലാക്കികൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം നടത്തിയ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ. അതിനു പിന്നാലെ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്, ഹോണ്ട, ടിവിഎസ് മോട്ടോർ, ബജാജ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ബൈക്കുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ കമ്മ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ ബൈക്കുകളുടെ വില ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളും അവയുടെ വിലയും എഞ്ചിൻ ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
5. ബജാജ് പ്ലാറ്റിന 100 (വില - ₹65,407)
ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ അഞ്ചാമതാണ് ബജാജ് പ്ലാറ്റിന 100. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില 65,407 രൂപയാണ്. GST 2.0 നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇതിന്റെ വില 68,262 രൂപ ആയിരുന്നു. ബജാജ് പ്ലാറ്റിന 100 ഒരു ശക്തമായ 100cc കമ്മ്യൂട്ടർ ബൈക്കാണ്. 102 സിസി, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 7.7 bhp പവറും 8.3 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. ഇത് 4 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
4. ഹോണ്ട ഷൈൻ 100 (വില - ₹63,191)
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് ഹോണ്ട ഷൈൻ 100. ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ നാലാമതാണ് ഇത്. 63,191 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന് മുൻപ് ഇതിന്റെ വില 68,794 രൂപ ആയിരുന്നു. 7.27 bhp കരുത്തും 8.04 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 98.98 സിസി എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്.
4-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാറിന്റെ OBD2B മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന തരത്തിൽ കമ്പനി അടുത്തിടെ ഹോണ്ട ഷൈൻ 100 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികം പണം ചെലവഴിക്കാതെ ദൈനംദിന യാത്രയിൽ മികച്ച ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കമ്പനി അടുത്തിടെ ഹോണ്ട ഷൈൻ 100 DX മോഡൽ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
3. ഹീറോ HF 100 (വില - ₹58,739)
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതാണ് ഹീറോ HF 100. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില 58,739 രൂപയാണ്. പുതുക്കിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഹീറോ HF 100ന്റെ വില 60,118 രൂപ ആയിരുന്നു. 97.2 സിസി എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഹീറോ HF ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡറിന്റെ അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇത്. 7.7 bhp കരുത്തും 8.05 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. ഇത് 4-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2. ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഓൾ ബ്ലാക്ക് (വില - ₹55,992)
ഇന്ത്യയിലെ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഹീറോയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ബൈക്കാണ്. 55,992 രൂപയാണ് ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഓൾ ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രാരംഭവില. എച്ച്എഫ് 100ന്റെ അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസങ്ങൾ നിറത്തിലും സ്റ്റിക്കറുകളിലുമായി ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഓൾ ബ്ലാക്കിന്റെ നിരവധി വേരിയന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 61,098 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ബൈക്കിനാണ് ജിഎസ്ടി 2.0 നടപ്പിലാക്കിയതിനുശേഷം ₹5,000 കുറഞ്ഞത്.
1. ടിവിഎസ് സ്പോർട്ട് ഇഎസ് (വില - ₹55,100)
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് മറ്റാരുമല്ല, ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്റെ ടിവിഎസ് സ്പോർട്ട് ഇഎസ് ആണ്. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ബൈക്കാണിത്. മുമ്പ് ഈ സ്ഥാനം ഹീറോ എച്ച്എഫ് 100ന് ആയിരുന്നു. ഈ ബൈക്ക് മുമ്പ് 100 സിസി മോഡലുമായി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 2020ൽ ബിഎസ് 6 മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം ഇത് 109.7 സിസി എഞ്ചിനായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ എഞ്ചിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് 7.2 ബിഎച്ച്പിയിൽ നിന്നും 8.1 ബിഎച്ച്പിയിലേക്കും, 7.5 എൻഎമ്മിൽ നിന്നും 8.7 എൻഎമ്മിലേക്കും വർധിപ്പിച്ചു. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇതിന്റെ വില 68,794 രൂപ ആയിരുന്നു.
