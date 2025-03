ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ ഉത്‌പന്നം ഈ ആഴ്‌ച പുറത്തിറക്കും: വരാനിരിക്കുന്നത് പുതിയ മാക്‌ബുക്ക് എയറാകുമോ? അതോ ഐപാഡ് എയറോ? - APPPLE NEW PRODUCT LAUNCH

Tim Cook Teases a New Apple Product Coming This Week ( Image Credit: ETV Bharat via Apple, X/@tim_cook )