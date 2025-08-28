ETV Bharat / automobile-and-gadgets

'എ ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ റെവലൂഷൻ ഫ്രം ലൂം ടു ലാൻഡ്': 88 വർഷത്തെ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്ന് ടൊയോട്ട - TOYOTA HISTORY FROM LOOM TO VROOM

1937 ആഗസ്റ്റ് 28 ഇന്നേക്ക് 88 വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ടൊയോട്ട.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 1:53 PM IST

"നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനുമുമ്പ്, അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം (“Before you say you can’t do something, try it''). സകിചിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത്. സകിചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സകിചി ടൊയോട്ട എന്ന് പറയുന്നതാവും ഉചിതം. തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി, പിന്നീട് വാഹന വിപണന രംഗത്ത് വിപ്ലവം തീർത്ത ടൊയോടയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ..?

ദി ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോ മൊബൈൽസ് റെവലൂഷൻ. അതാണ് ടൊയോട്ടയുടെ 88 വർഷത്തെ വിപ്ലവ ചരിത്രം. ടൊയോട്ട എന്ന പേര്‌ കേള്‍ക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങള്‍ ലോകത്ത് തന്നെ കുറവായിരിക്കും. ഏത് മലയിലും, കാടിലും മരുഭൂമിയിലുമെല്ലാം അനായാസം ഓടുന്ന വാഹനം. ജിഎം മോട്ടോർസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമാതക്കളാണ് ടൊയോട്ട. ഇത്രയും ജനകീയമായ കാർ കമ്പനിയുണ്ടോ എന്നുതന്നെ സംശയം. 1937 ഓഗസ്റ്റ് 28 ഇന്നേക്ക് 88 വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ടൊയോട്ട. ജപ്പാനിൽ ആധുനിക വത്കരണവും വ്യാവസായിക വിപ്ലവങ്ങളും ആരംഭിച്ച കാലം. ദരിദ്ര ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ച സകിചി ടൊയോഡാ എന്നയാളുടെ ബുദ്ധിയിലുദിച്ച ആശയമാണ് ടൊയോട്ട.

The Great History of Toyota (Toyota Industries Corporation)

കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ്‌ ജപ്പാൻ ജനത അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തോടുള അയാളുടെ അഭിനിവേശമാണ് പിന്നീട് ഈ ലോകം ഒന്നാകെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ടൊയോട്ടയുടെ ജനനത്തിലും വളർച്ചയിലും എത്തിച്ചത്. ഒരു പാസഞ്ചർ കാർ നിർമാണത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തിരി കൊളുത്തിയത്. പക്ഷെ ലോക മഹായുദ്ധം കാരണം ആ മോഹത്തിന് അധിക നാള്‍ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗ്രഹം അണയാതെ സുക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അണഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമെല്ലാം 1936ൽ അവർ ഒരു പാസഞ്ചർ കാർ, മോഡൽ എഎ എന്ന പേരിൽ നിർമിച്ചു.

1937 ആഗസ്റ്റ് 28ന് ടോയോട്ട കമ്പനി രൂപീകൃതമായി. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാഹനം, അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വാഹന രാജാവിൻ്റെ ആദ്യ മോഡൽ. റിസാബുറോ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കമ്പനിയെ ലാഭത്തിൽ എത്തിക്കാനോ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി ഉയർത്താനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ലാഭക്ഷമതയും വിൽപനയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രാജി വച്ചു. ഇതോടെ 1957 പിതൃസഹോദരൻ ഇജിടൊയോട ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഇതായിരുന്നു ടൊയോട്ട എന്ന കമ്പനിയുടെ വഴിതിരിവ്. കമ്പനിയെ സുവർണ കാലഘട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

Sakichi Toyoda (1867-1930) (Toyota Industries Corporation)

1961ൽ അവതരിപ്പിച്ച പബ്ലിക്ക 700 എന്ന കാറിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഇതോടെ കൗണ്‍ പോലുള്ള ചെറു കാറുകളും നിരത്തിറങ്ങി. അന്ന് വിപണി വാണിരുന്ന ഹോണ്ടയും നിസാനും ആയിരുന്നു അന്ന് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളികള്‍. ചെറിയ പാസഞ്ചർ വാഹന നിർമാതക്കളായ ഇവരെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറി ചിന്തിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ടോയോട്ട കമ്പനിയെത്തി. അങ്ങനെയാണ് വില കുറഞ്ഞ മികച്ച കാര്യക്ഷമതയുളള കാർ എന്ന ആശയതിലേക്കു കമ്പനിയെത്തിയത്. ഒടുവിൽ ടൊയോട്ട കൊറോള പിറവിയെടുത്തു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ച കാർ അങ്ങനെ വേണം കോറോളയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ.

Toyota Corolla First Model (Toyota Industries Corporation)

പിന്നെ കമ്പനി പരസ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദീകരിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട അവതരിപ്പിച്ച കൊറോള മോഡലിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഹോണ്ടയ്‌ക്കോ നിസാനോ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ. മികച്ച പരസ്യപ്രചാരണങ്ങളും പുതുതായി കിട്ടിയ ഡീലർഷിപ്പുകളും കൊറോള എന്ന കാറിന് തൻ്റേതായ ഇടം നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇതോടെ 1980കളിൽ അമേരിക്കൻ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കമ്പനി ചലിച്ചു. ജിഎം മോട്ടോർസുമായി സഹകരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ കമ്പനി കാല് കുത്തി. ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ ടൊയാട്ടയ്‌ക്ക് ഇതൊരു മധുര പ്രതികാരം കൂടിയാണ്. അമേരിക്ക തേതൃത്വം നൽകിയ ലോകമഹായുദ്ധം ഊതി അണയ്‌ക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്വപ്‌നങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ എണ്‍പതുകളിൽ തളിരിട്ടത്.

ലക്‌സസ് പോലുള്ള പ്രീമിയം കാറുകള്‍ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിരത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. താമസിക്കാതെ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക്‌ എക്സ്ചേഞ്ചിലും ന്യൂയോർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രം! കാമ്രി, കൊറോള, റേവ, ഇന്നോവ, ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ, ഫോർച്യൂണർ തുടങ്ങിയ കാറുകള്‍ വാഹന പ്രേമികളുടെ മനം കവർന്നു. ലാൻഡ് ക്രൂയിസറിൻ്റെ വരവിനെ എ ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ റെവലൂഷൻ ഫ്രം ലൂം ടു ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ വാഹനങ്ങല്ലെല്ലാം ആഗോളതലത്തിൽ പേരു നേടി.

Completion ceremony for the new Toyoda Model A1 passenger car prototype, 1935 (Toyota Industries Corporation)

ഇന്ത്യയിൽ ടൊയോട്ട കിർലോസ്‌കർ എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. 1937ൽ ആരംഭിച്ച കമ്പനിയുടെ ജൈത്രയാത്ര ഇന്ന് 250 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളർ വിറ്റുവരവുമായി തുടരുകയാണ്.

Source: https://www.toyotabharat.com/toyota-in-india/history/

https://www.toyota-industries.com/company/history/index.html

