ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മസ്‌കിന്‍റെ ടെസ്‌ല ഷോറൂം ഇന്ത്യയിലും: ആദ്യ ഷോറൂം മുംബൈയിൽ; ഇലോൺ മസ്‌ക് പ്രതിമാസം നൽകേണ്ട വാടക ഇത്ര!!! - TESLA INDIA SHOWROOM OPENING

Tesla is ready to open its first showroom in India ( Photo Credit: Tesla )