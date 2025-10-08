ETV Bharat / automobile-and-gadgets

'പഴയതിൻ്റെ ആവർത്തനം മാത്രം': വിപണിയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കാതെ ടെസ്‌ലയുടെ പുതിയ മോഡലുകൾ; ഓഹരി 4.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു

കുറഞ്ഞ ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ചും ഫാബ്രിക് ഇന്റീരിയറും പോലെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തി ഓഹരി 4.5% ഇടിഞ്ഞു.

TESLA TESLA RELEASES CHEAPER EVS TESLA MODEL Y TESLA MODEL 3
Tesla Electric Vehicles (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: വിൽപ്പനയിലെ തളർച്ച മറികടക്കുന്നതിനായി ടെസ്‌ല തങ്ങളുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർ മോഡലുകളുടെ പുതിയതും വില കുറഞ്ഞതുമായ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും, ഇത് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 40,000 ഡോളറിൽ താഴെയാണ് പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മോഡൽ 3-യുടെ വില കുറഞ്ഞ പതിപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇതിന് 37,000 ഡോളറിൽ താഴെയാണ് വില. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരികളിൽ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവുണ്ടായി. നിലവിലെ മോഡലുകളുടെ ആവർത്തനത്തിനപ്പുറം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നിക്ഷേപകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

പുതിയ മോഡലുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

വില കുറച്ച മോഡൽ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മോഡൽ 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നീ പതിപ്പുകളാണ് ടെസ്‌ല പുറത്തിറക്കിയത്. കുറഞ്ഞ വില നിലനിർത്തുന്നതിനായി വാഹനത്തിൻ്റെ ഇന്റീരിയറിലെ ചില സൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ 321 മൈൽ ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് മാത്രമാണ് പുതിയ മോഡൽ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളത്, കൂടാതെ ഇതിൽ ഓഡിയോ സ്പീക്കറുകളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്. മൈക്രോസ്യൂഡിന് പകരം ഫാബ്രിക് ഇന്റീരിയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫും രണ്ടാം നിരയിലെ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനും ഈ മോഡലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് നിവാസികൾക്ക് സംസ്ഥാന റിബേറ്റ് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ, മോഡൽ 3-യുടെ വില 35,000 ഡോളറിലും താഴെയായിരിക്കും. മോഡൽ 3-യിലും ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച്, ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ് പോലുള്ള ചില ഫീച്ചറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതികരണവും വെല്ലുവിളികളും

പുതിയ മോഡലുകൾ വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാൻ കാര്യമായി സഹായിക്കില്ലെന്നാണ് ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രതികരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യാപാരം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള മിനിറ്റുകളിൽ ടെസ്‌ല ഓഹരികൾ 4.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 443.09 ഡോളറിൽ എത്തി. തലേദിവസം, പുതിയ മോഡൽ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഓഹരി 5 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നിരുന്നു. എഡ്മൺഡ്സ് അനലിസ്റ്റ് ഇവാൻ ഡ്രൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പോലെ, "പഴയ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമല്ല, വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലുമാണ് നിക്ഷേപകർ തേടുന്നത്". ഇത് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വിൽപ്പന ഉയർത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലൈനപ്പിലെ മോഡലുകൾക്ക് പഴക്കം നേരിടുന്നതും, വിദേശ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ മത്സരവും, ഇലോൺ മസ്‌കിനെതിരായ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനങ്ങളും ഈ വർഷം ടെസ്‌ലയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. 40,000 ഡോളർ വിലനിലവാരത്തിൽ ഫോർഡിൻ്റെ മുസ്താങ് മാച്ച്-ഇ, ഷെവർലെയുടെ ഇക്വിനോക്സ് ഇവി, ഹ്യുണ്ടായിയുടെ അയോണിക് 5 തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ മോഡൽ Y കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നുണ്ട്.

വിലയും ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും

പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വില കുറഞ്ഞ കാറുകളെക്കുറിച്ച് ടെസ്‌ല വർഷങ്ങളായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും, രണ്ട് പുതിയ "സ്റ്റാൻഡേർഡ്" മോഡലുകളുടെയും വില കമ്പനി മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 25,000 ഡോളറിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള 7,500 ഡോളർ ഫെഡറൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അടുത്തിടെ അവസാനിച്ചത് കാരണം, വരും മാസങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഈ വിൽപ്പന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്.

Also Read: ബൂസ്റ്റ് മോഡും സിംഗിൾ ചാനൽ എബിഎസും: പുതിയ വേരിയന്‍റുമായി ടിവിഎസ് റൈഡർ 125; വിലയറിഞ്ഞോ?

For All Latest Updates

TAGGED:

MODEL Y STANDARD INTERIORFEDERAL TAX CREDIT IMPACTELECTRIC VEHICLE COMPETITIONTESLA PRICE CUT STOCK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.