ഹൈദരാബാദ്: ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കൂടെ. ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 120Hz LCD ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 SoC, 4GB റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 18W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. IP64 റേറ്റിങുമായെത്തുന്ന ഫോണിന് 7.99mm വണ്ണവും 194 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇതെന്നാണ് ടെക്നോ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോയുടെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5ജി: വില, നിറം, ലഭ്യത
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5ജി ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക. 4 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 9,999 രൂപയാണ് വില. സ്കൈ ബ്ലൂ, ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക്, ടർക്കോയ്സ് ഗ്രീൻ, ബിക്കാനീർ റെഡ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടെക്നോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയോ വാങ്ങാം. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലായിരിക്കും വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.
|ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5G: വിശദാംശങ്ങൾ
|വില
|Rs 9,999
|സ്റ്റോറേജ്
|4GB+128GB
|ലഭ്യത
|ടെക്നോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്,
ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ
|ആദ്യ വിൽപ്പന
|2025 ഓഗസ്റ്റ് 21
#SparkGo5G is here! It’s time to double up ✌️— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 14, 2025
With:
✅ 8GB* RAM + 128GB Storage
📱 120Hz Refresh Rate
👉 Ella AI with Local Language Support
At just ₹9,999. Sale starts 21st August, 12 Noon on Flipkart.
Learn more ➡️ https://t.co/YXyuSCNo2h#TECNOMobile pic.twitter.com/05XEKihSI2
ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് IPS LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5G ഫോണിലുള്ളത്. 4GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റാം 8GB വരെ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും. 50MP പ്രധാന ക്യാമറയുൾപ്പെടെ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. സെക്കൻഡറി ക്യാമറ സെൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 5MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 18W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 15ൽ ആണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.
|ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.74 ഇഞ്ച് IPS LCD
|പ്രൊസസർ
|മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 6400
|സ്റ്റോറേജ്
|4GB + 128GB
|റിയർ ക്യാമറ
|50MP എഐ ക്യാമറ
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|5MP
|ബാറ്ററി
|6,000mAh
|ചാർജിങ്
|18W
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
|ആൻഡ്രോയ്ഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HiOS 15
