വരുന്നത് 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ലോകത്തിലെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ: ടെക്‌നോയുടെ പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ 4ന് - TECNO POVA SLIM 5G

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ്. ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജിയുടെ ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം.

Tecno Pova Slim 5G (Image Credits: Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 3:07 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ ഇപ്പോൾ പുത്തരിയൊന്നുമല്ല. പല പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളും വലിയ ബാറ്ററി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ മത്സരിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സെഗ്‌മെന്‍റിലേക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഫോണുമായി എത്തുകയാണ് ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആണ് ടെക്‌നോ മൊബൈൽസ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. 'ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി' എന്ന് വിളിപ്പേരിട്ട ഫോൺ സെപ്റ്റംബർ 4 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് പുറത്തിറക്കുക. 2025ലെ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്‌പാക്ക് സ്ലിം കോൺസെപ്‌റ്റ് പതിപ്പായിരിക്കാം ഇത്. ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഫോൺ
വരാനിരിക്കുന്നത് 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനംകുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കുമെന്ന് ടെക്നോ അവകാശപ്പെടുന്നു. അൾട്ര സ്ലീക്ക് ലുക്കിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. 5.75 മില്ലീ മീറ്ററായിരിക്കും ഈ ഫോണിന്‍റെ വണ്ണം.

ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഫോണായിരിക്കുമിതെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ 5.8 മില്ലീ മീറ്റർ വണ്ണമുള്ള സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്‌25 എഡ്‌ജ് ആണ്. അതേസമയം നിലവിൽ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 60 പ്രോ+ ആണ്. ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജിയുടെ വണ്ണം 5.75 മില്ലീ മീറ്ററായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് പേജിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കുമെന്നാണ്.

TECNO SPARK Slim debuts as the world's slimmest 5.75mm smartphone (Image Credits: X/@Tecno)
TECNO SPARK Slim debuts as the world's slimmest 5.75mm smartphone (Image Credits: X/@Tecno)

സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ: 5200mAh+ ബാറ്ററിയുമായാണ് ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി ഫോൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, കോൾ അലേർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡൈനാമിക് മൂഡ് ലൈറ്റ് ഫോണിൽ ഉണ്ടാകും. 6.78 ഇഞ്ച് 3D Curved AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിലുള്ളത്. 50MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറയിലാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈനോട് കൂടിയ ടെക്‌നോ പോവ സ്ലിം 5ജി ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

